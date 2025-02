Gasolina e diesel vão custar mais caro a partir deste sábado

Litro da gasolina sofrerá um acréscimo de R$ 0,10 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O mês de fevereiro já vai começar com uma notícia negativa para o bolso dos brasileiros. Isso acontece por conta de um aumento a partir deste sábado, 1º, no preço da gasolina e do diesel, em virtude de um reajuste na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O litro da gasolina sofrerá um acréscimo de R$ 0,10, já o diesel terá aumento de R$ 0,06.

O aumento ocorre após decisão tomada pelos governadores de todos os estados do país, durante uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em outubro de 2024. Os reajustes serão de R$ 1,37/litro para a gasolina, passando para R$ 1,47/litro, e de R$ 1,06/litro para o diesel, passando para R$ 1,12/litro.

A mudança na tributação dos combustíveis vendidos às distribuidoras impacta diretamente o valor final que é repassado ao consumidor, que deve se preparar para a alta nos preços dos combustíveis.