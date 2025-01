Preço da gasolina sobe 10% nos postos em 2024

Dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Os preços médios da gasolina, do diesel e do etanol subiram nos postos de combustíveis do país em 2024, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ainda que os preços tenham subido nos postos em 2024, os impactos da gasolina no Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram bem menores do que em 2023. Ou seja, o combustível — que têm grande peso na inflação oficial do país — pressionou menos o índice no ano que termina.

Diferentemente do sobe e desce de preços nos últimos anos, a Petrobras fez apenas um reajuste na gasolina vendida às distribuidoras em todo o ano de 2024. Isso fez com que os valores nas bombas ficassem menos voláteis.

Assim, o combustível registrou apenas duas variações significativas nos preços: em fevereiro, com a alta do ICMS, e em julho, com o ajuste feito pela estatal.

Veja abaixo como ficou o acumulado no segundo ano do governo Lula 3.

Gasolina -preço médio passou de R$ 5,58 na última semana de 2023 para R$ 6,15 na última semana de 2024. O avanço é de 10,21%.

Etanol - no mesmo período, passou de R$ 3,42 para R$ 4,12. O aumento é de 20,46%.

Diesel - foi de R$ 5,86 para R$ 6,06. A alta de 3,41% no ano.

O etanol, que registrou a maior alta do ano entre os combustíveis, foi impactado principalmente pela queda na produção de cana, em meio às queimadas, e pela cotação do açúcar no mercado internacional.

Os aumentos da gasolina e do diesel ocorreram, principalmente, por conta da reoneração do PIS/Cofins e da alta do ICMS.