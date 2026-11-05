Gigante da tecnologia anuncia demissão em massa após desaceleração inédita em 10 anos

A plataforma de design Canva anunciou a demissão de 1.271 funcionários, o equivalente a 22% de sua equipe, após registrar a primeira desaceleração no crescimento em dez anos. A reestruturação foi comunicada nesta terça-feira, 3, pela cofundadora e presidente-executiva da empresa, Melanie Perkins, e também prevê mudanças na organização dos departamentos e no modelo de trabalho.

A decisão faz parte de uma revisão interna para adaptar a companhia ao novo cenário de crescimento. Entre as medidas estão a redução de níveis hierárquicos, a integração de setores e a formação de equipes menores, com maior autonomia.

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"Este foi nosso ano mais difícil até agora e, como compartilhamos no início deste ano, nosso crescimento desacelerou pela primeira vez em uma década", afirmou Perkins.

Canva vai integrar departamentos

Uma das principais mudanças envolve a reorganização das áreas de Produto, Crescimento e Plataforma, que serão reunidas em uma única estrutura. A proposta é simplificar a gestão e concentrar responsabilidades dentro da empresa.

O Canva também pretende ampliar a concentração de equipes de produto em Sydney, na Austrália, que passará a ser a principal base de trabalho desses profissionais.

Segundo a presidente-executiva, a companhia avaliou diferentes alternativas antes de decidir pelo corte de funcionários. Na comunicação interna, Perkins afirmou que ajustes menores não seriam suficientes para preparar a empresa para os próximos dez anos.

Empresa muda regime de trabalho em janeiro



Além das demissões, o Canva anunciou alterações na política de trabalho híbrido. A partir de janeiro, a expectativa é que a maioria dos funcionários que atualmente trabalha nesse modelo passe a comparecer presencialmente ao escritório três dias por semana.

Atualmente, a exigência é de dois dias presenciais. A nova regra, porém, poderá variar de acordo com a região onde os profissionais atuam.

Os trabalhadores desligados receberão um pacote de benefícios que inclui pelo menos seis meses de salário, 12 meses de cobertura de plano de saúde e assistência para recolocação profissional.

Canva anuncia demissão de 1.271 funcionários - Foto: Jack Taylor for SXSW London/Getty Images

Squarespace também anuncia demissões

A reestruturação do Canva ocorre um dia depois de outra empresa do setor de tecnologia anunciar cortes em seu quadro de funcionários. A Squarespace comunicou a demissão de 19% de sua equipe.

Assim como no caso do Canva, os trabalhadores desligados receberão pelo menos seis meses de salário e 12 meses de cobertura de saúde nos países onde o benefício é oferecido.

A empresa também informou que disponibilizará suporte para recolocação profissional, incluindo orientação de carreira e preparação para entrevistas. Outra medida anunciada foi permitir que os funcionários permaneçam com os notebooks utilizados durante o trabalho.