Gigante de chocolates recebe investimento bilionário e expande fábrica no Brasil

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A Neugebauer, tradicional marca de chocolates do Rio Grande do Sul, completou 135 anos de história na última quinta-feira, 17, em meio a uma fase de renovação bilionária. Nos últimos anos, a empresa passou a direcionar investimentos para ampliar a produção, modernizar as operações e se aproximar de novos consumidores.

Entre 2023 e 2025, foram destinados R$ 175 milhões para a modernização da companhia. A maior parte desse valor foi aplicada na ampliação da unidade fabril de Arroio do Meio, no Vale do Taquari.

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Produção da fábrica foi ampliada

Com os investimentos, a unidade conseguiu dobrar sua capacidade de produção. O avanço ajudou a empresa a encerrar 2025 com faturamento de R$ 1 bilhão.

A estratégia busca conciliar a tradição construída ao longo de mais de um século com a necessidade de acompanhar um mercado cada vez mais competitivo no segmento de chocolates e doces.

Tecnologia prepara empresa para nova fase

A modernização também chegou aos processos internos. Em 2026, a Neugebauer concluiu a instalação do SAP S/4HANA, sistema que recebeu R$ 11 milhões em investimentos.

Durante a implementação, foram realizadas aproximadamente 19 mil etapas de testes. O projeto tem como objetivo integrar as rotinas da empresa e prepará-la para as mudanças relacionadas à Reforma Tributária.

A atualização dos sistemas contábeis e fiscais exige uma série de etapas de validação para reduzir o risco de falhas no momento em que a nova estrutura passa a funcionar.

Fábrica da Neugebauer - Foto: Divulgação

Marca aposta em produtos conhecidos

A renovação também aparece no portfólio da Neugebauer. Um dos lançamentos foi o bombom Stikadinho, que recupera um dos chocolates clássicos da marca.

O produto reúne wafer, recheio de morango e cobertura de chocolate meio amargo, mantendo elementos associados ao produto tradicional em uma nova proposta.

Mu-Mu ganha espaço nas redes sociais

A estratégia para conquistar novos consumidores também chegou ao ambiente digital. A marca Mu-Mu passou a contar com um perfil no Instagram e escolheu a personagem Tia Gaúcha como embaixadora.

A iniciativa faz parte da aposta da empresa nas redes sociais para ampliar a aproximação com as gerações mais jovens.

Neugebauer tem mais de 100 produtos

Atualmente, o portfólio da empresa reúne mais de 100 produtos. Entre as marcas estão Stikadinho, Mu-Mu, Refeição, Amor Carioca e Bib’s, além das linhas premium Nóig e 1891.

Para o presidente Ricardo Vontobel, o desafio está em preservar a tradição construída em mais de um século enquanto a companhia investe em renovação e busca novas maneiras de se conectar com os consumidores.

A ampliação da operação e a renovação do portfólio seguem entre as principais estratégias da empresa para consolidar a presença da Neugebauer em todo o país.