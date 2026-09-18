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POLÍTICA

Lula sobe o tom contra casas de apostas e faz promessa: “Vou acabar com as bets”

Presidente voltou a colocar o combate às bets entre suas promessas para um eventual novo mandato

Luan Julião
Por
O presidente e candidato à reeleição Lula
O presidente e candidato à reeleição Lula - Foto: Foto: Ricardo Stuckert.
Eleições 2026

A promessa de proibir as bets voltou a ser defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um discurso realizado na noite desta sexta-feira, 18, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O petista afirmou que pretende acabar com as apostas esportivas caso consiga um novo mandato.

Ao justificar a posição, Lula relatou ter conversado com uma jovem que, segundo ele, tentou tirar a própria vida três vezes por causa do vício em apostas.

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“Se depender da minha vontade pessoal, eu vou acabar com as bets nesse país. É a coisa mais horrorosa que eu vi na vida. Conversei com uma menina que tentou se matar 3 vezes cortando os pulsos”, disse o petista.

Durante a fala, o presidente também associou as apostas a problemas financeiros e ao vício entre jovens. Segundo ele, pessoas que entram nesse tipo de jogo podem passar a esconder dívidas e desenvolver comportamento compulsivo.

“Eu acho que aqui tem meninos e meninas que tão jogando nesse jogo das bets, e tenho certeza que tem gente aqui no meio que tá devendo. e a pessoa que joga começa a mentir. Não é jogo, é vicío, é ludopatia. A gente joga achando que vai ganhar e só perde”, afirmou.

Críticas dos clubes

Lula também citou a reação de clubes de futebol à possibilidade de medidas do governo para restringir as bets. Ele afirmou que pretende conversar com as equipes sobre o assunto.

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O presidente mencionou Flamengo e Corinthians, que, segundo ele, estariam entre os clubes que apontaram possíveis impactos da retirada das apostas sobre o futebol. Lula, porém, argumentou que equipes tradicionais conquistaram títulos antes da presença das casas de apostas no esporte.

“Os times de futebol, liderados pelo Flamengo e pelo Corinthians, disseram que se eu acabar com as bets eu vou acabar com o futebol. O São Paulo foi campeão mundial 3 vezes e não tinha bet, o Santos foi campeão e não tinha bet, o Grêmio, Flamengo; e o meu Corinthians foi campeão duas vezes e não tinha bet. A gente pode perder imposto, o que eu não posso perder é a vida dos jovens jogando”, disse Lula

Ao final do discurso, Lula afirmou que a posição dos proprietários das empresas de apostas é diferente da sua e reforçou que coloca a preocupação com os jovens acima da arrecadação tributária.

“O dono da bet não vai querer que acabe, mas eu não sou dono de bet, eu sou o presidente da república desse país”.

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apostas esportivas bets Futebol Lula

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