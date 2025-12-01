Gigante do varejo fecha as portas e deixa 9 mil funcionários sem rumo

A queda da Casas da Banha se tornou um marco para o setor - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Em abril de 1999, o Brasil assistiu ao desfecho de uma das histórias mais emblemáticas do varejo nacional: a falência da rede Casas da Banha. Com cerca de 9 mil funcionários, a empresa encerrou suas atividades e deixou um rastro de incerteza para trabalhadores, fornecedores e consumidores que dependiam da marca para abastecer seus lares.

Como uma das maiores redes do país entrou em colapso

A Casas da Banha, que já havia conquistado espaço em diferentes estados, passou a enfrentar uma combinação explosiva: dificuldades financeiras, administração fragilizada e uma concorrência crescente das grandes redes que começavam a dominar o mercado.

A mudança no comportamento do consumidor, somada à falta de capital de giro, agravou ainda mais a situação e levou a empresa ao inevitável encerramento das operações.

O resultado foi imediato — milhares de colaboradores perderam o emprego, fornecedores ficaram no prejuízo e diversas comunidades viram desaparecer um importante ponto de compra de alimentos e itens básicos.

O impacto nas cidades e no bolso de quem dependia da rede

O fechamento não afetou apenas quem trabalhava na empresa. Em muitas regiões, a saída da Casas da Banha criou um vazio no abastecimento local. Famílias tiveram que buscar novas opções, enquanto pequenos produtores e distribuidores que forneciam para a rede enfrentaram perdas significativas.

Um alerta que o varejo brasileiro não esqueceu

A queda da Casas da Banha se tornou um marco para o setor. O episódio levou o mercado a olhar com mais atenção para estratégias de gestão, necessidade de modernização e adaptação às mudanças de consumo que já estavam em curso no final dos anos 1990.

Hoje, o caso é estudado como um exemplo real de como a falta de planejamento e atualização pode derrubar até mesmo uma das redes mais conhecidas do país — e como o varejo precisa estar sempre preparado para um cenário competitivo e em constante transformação.