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MUDANÇA RADICAL

Gigante dos supermercados muda nome de unidades no Nordeste

Mudança aconteceu em três estados nordestinos

Franciely Gomes
Por
Supermercados do Grupo Mateus se chamam Mix Mateus
Supermercados do Grupo Mateus se chamam Mix Mateus - Foto: Divulgação | Grupo Mateus

O Grupo Mateus está realizando uma mudança significativa em suas unidades do Nordeste. O gigante dos supermercados revelou que as lojas de Pernambuco, Paraíba e Alagoas estão mudando de nome, saindo de Mix Mateus para Novo Atacarejo.

Unidade do Novo Atacarejo
Unidade do Novo Atacarejo - Foto: Divulgação

A alteração foi anunciada oficialmente no mês de junho e segue sendo realizada em todas as unidades espalhadas pelos estados, sem interromper o atendimento ao público durante o serviço.

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De acordo com informações divulgadas pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), a estratégia pretende unificar a operação da empresa e reduzir custos publicitários. Além de simplificar a logística de abastecimento de mercadorias no Nordeste, fortalecendo cada vez mais a marca Novo Atacarejo na região.

No entanto, as lojas dos bairros de Casa Forte, em Recife (PE), e Altiplano, em João Pessoa (PB), passam por outro tipo de mudança e passam a se chamar Novo Mercatto, com uma linha de produtos diferenciados das outras unidades.

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Registro de marca

Vale lembrar que o Novo Atacarejo foi comprado pelo Grupo Mateus em 2025, pelo montante de R$ 378,5 milhões. Na época, a empresa adquiriu apenas 51% das ações, deixando a família Assis, fundadora da rede pernambucana, com 49% do controle.

De acordo com a reportagem do portal Jamildo, a rede Novo Atacarejo contava com 34 lojas ativas em operação nos estados citados na matéria, expandindo seus serviços após a transição do Grupo Mateus.

No entanto, a equipe do Novo Atacarejo ainda lidera a gestão das operações nas 14 unidades em Pernambuco, 9 na Paraíba e 5 em Alagoas. Todas as lojas também continuam realizando seus serviços integrados, como Boteco, farmácia e academias.

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economia Grupo Mateus Supermercados

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