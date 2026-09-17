Gigante dos supermercados muda nome de unidades no Nordeste

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O Grupo Mateus está realizando uma mudança significativa em suas unidades do Nordeste. O gigante dos supermercados revelou que as lojas de Pernambuco, Paraíba e Alagoas estão mudando de nome, saindo de Mix Mateus para Novo Atacarejo.

Unidade do Novo Atacarejo - Foto: Divulgação

A alteração foi anunciada oficialmente no mês de junho e segue sendo realizada em todas as unidades espalhadas pelos estados, sem interromper o atendimento ao público durante o serviço.

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De acordo com informações divulgadas pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), a estratégia pretende unificar a operação da empresa e reduzir custos publicitários. Além de simplificar a logística de abastecimento de mercadorias no Nordeste, fortalecendo cada vez mais a marca Novo Atacarejo na região.

No entanto, as lojas dos bairros de Casa Forte, em Recife (PE), e Altiplano, em João Pessoa (PB), passam por outro tipo de mudança e passam a se chamar Novo Mercatto, com uma linha de produtos diferenciados das outras unidades.

Registro de marca

Vale lembrar que o Novo Atacarejo foi comprado pelo Grupo Mateus em 2025, pelo montante de R$ 378,5 milhões. Na época, a empresa adquiriu apenas 51% das ações, deixando a família Assis, fundadora da rede pernambucana, com 49% do controle.

De acordo com a reportagem do portal Jamildo, a rede Novo Atacarejo contava com 34 lojas ativas em operação nos estados citados na matéria, expandindo seus serviços após a transição do Grupo Mateus.

No entanto, a equipe do Novo Atacarejo ainda lidera a gestão das operações nas 14 unidades em Pernambuco, 9 na Paraíba e 5 em Alagoas. Todas as lojas também continuam realizando seus serviços integrados, como Boteco, farmácia e academias.