Idosos poderão pegar Uber de graça no Brasil; saiba como conseguir

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Idosos atendidos pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória poderão contar com transporte gratuito por aplicativo para chegar a consultas e outros atendimentos presenciais no hospital.

A iniciativa foi criada para facilitar o acesso ao acompanhamento médico de pacientes que enfrentam dificuldades de locomoção, moram longe da unidade ou não possuem condições financeiras para pagar pelo deslocamento.

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O benefício não é liberado automaticamente. Cada paciente passa por uma avaliação individual feita pela equipe da Santa Casa, que identifica os casos em que o transporte por aplicativo é necessário.

Projeto une Uber e telemedicina

A iniciativa é realizada pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB) em parceria com a Uber e está vinculada ao ambulatório de geriatria da Santa Casa.

O projeto tem como foco principalmente idosos frágeis, com múltiplas doenças ou que precisam da ajuda de familiares e cuidadores para se deslocar até o hospital.

Pacientes que vivem em municípios mais distantes ou enfrentam dificuldades financeiras para arcar com o transporte também estão entre os beneficiados.

Além do deslocamento gratuito, o programa utiliza a telemedicina para evitar viagens que não sejam necessárias. Quando o acompanhamento pode ser feito de forma remota, o paciente realiza a consulta por teleatendimento. Já nos casos em que a avaliação presencial é indispensável, o transporte pode ser disponibilizado.

Como o transporte gratuito funciona



A análise começa ainda durante a internação do paciente. A equipe médica avalia a situação de cada idoso e define se o acompanhamento poderá continuar por teleconsulta ou se será necessário um novo atendimento presencial.

Quando o retorno ao hospital é indicado, o paciente pode receber um voucher para fazer o deslocamento por aplicativo.

Para a diretora clínica da Santa Casa de Vitória, Rosane Mageste, a união entre as duas ferramentas ajuda a diminuir os obstáculos encontrados pelos idosos para manter o tratamento.

“Esse projeto possibilitou ampliar o cuidado com o paciente idoso, porque muitas vezes a dificuldade não está apenas no atendimento, mas em conseguir chegar até ele”, afirmou.

Segundo ela, a integração entre telemedicina e transporte permite acompanhar os pacientes de forma mais próxima, diminuir as barreiras de acesso e oferecer uma assistência mais completa, concluiu.

O geriatra Renato Morelato, responsável pelo programa de residência médica da área, também destacou a importância da teleconsulta para esse público.

De acordo com ele, muitos pacientes acompanhados pelo projeto são idosos frágeis e dependem de outras pessoas para conseguir se deslocar. A consulta remota permite observar a evolução clínica e identificar com rapidez quando é necessária uma avaliação presencial, explicou.

Projeto também atende idosos de Cariacica

A iniciativa não está restrita aos pacientes que vivem em Vitória. O projeto também contempla idosos acolhidos por uma instituição filantrópica de longa permanência localizada em Cariacica, que recebe acompanhamento da equipe da Santa Casa.

Nesses casos, a telemedicina é utilizada para orientações e acompanhamento clínico. Quando a presença do paciente no hospital é necessária, o transporte por aplicativo também pode ser disponibilizado.

Segundo a Santa Casa, além de facilitar o acesso aos atendimentos, a iniciativa ajudou a ampliar a estrutura do teleambulatório da instituição, com investimentos em equipamentos e infraestrutura.

O projeto também passou a ser utilizado na formação de estudantes e residentes da área de geriatria.

Atualmente, 96% dos atendimentos realizados pelo hospital são pelo Sistema Único de Saúde (SUS).