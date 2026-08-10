ECONOMIA
Idosos poderão pegar Uber de graça no Brasil; saiba como conseguir
Projeto da Santa Casa de Vitória oferece transporte gratuito a idosos
Idosos atendidos pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória poderão contar com transporte gratuito por aplicativo para chegar a consultas e outros atendimentos presenciais no hospital.
A iniciativa foi criada para facilitar o acesso ao acompanhamento médico de pacientes que enfrentam dificuldades de locomoção, moram longe da unidade ou não possuem condições financeiras para pagar pelo deslocamento.
O benefício não é liberado automaticamente. Cada paciente passa por uma avaliação individual feita pela equipe da Santa Casa, que identifica os casos em que o transporte por aplicativo é necessário.
Projeto une Uber e telemedicina
A iniciativa é realizada pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB) em parceria com a Uber e está vinculada ao ambulatório de geriatria da Santa Casa.
O projeto tem como foco principalmente idosos frágeis, com múltiplas doenças ou que precisam da ajuda de familiares e cuidadores para se deslocar até o hospital.
Pacientes que vivem em municípios mais distantes ou enfrentam dificuldades financeiras para arcar com o transporte também estão entre os beneficiados.
Além do deslocamento gratuito, o programa utiliza a telemedicina para evitar viagens que não sejam necessárias. Quando o acompanhamento pode ser feito de forma remota, o paciente realiza a consulta por teleatendimento. Já nos casos em que a avaliação presencial é indispensável, o transporte pode ser disponibilizado.
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Como o transporte gratuito funciona
A análise começa ainda durante a internação do paciente. A equipe médica avalia a situação de cada idoso e define se o acompanhamento poderá continuar por teleconsulta ou se será necessário um novo atendimento presencial.
Quando o retorno ao hospital é indicado, o paciente pode receber um voucher para fazer o deslocamento por aplicativo.
Para a diretora clínica da Santa Casa de Vitória, Rosane Mageste, a união entre as duas ferramentas ajuda a diminuir os obstáculos encontrados pelos idosos para manter o tratamento.
“Esse projeto possibilitou ampliar o cuidado com o paciente idoso, porque muitas vezes a dificuldade não está apenas no atendimento, mas em conseguir chegar até ele”, afirmou.
Segundo ela, a integração entre telemedicina e transporte permite acompanhar os pacientes de forma mais próxima, diminuir as barreiras de acesso e oferecer uma assistência mais completa, concluiu.
O geriatra Renato Morelato, responsável pelo programa de residência médica da área, também destacou a importância da teleconsulta para esse público.
De acordo com ele, muitos pacientes acompanhados pelo projeto são idosos frágeis e dependem de outras pessoas para conseguir se deslocar. A consulta remota permite observar a evolução clínica e identificar com rapidez quando é necessária uma avaliação presencial, explicou.
Projeto também atende idosos de Cariacica
A iniciativa não está restrita aos pacientes que vivem em Vitória. O projeto também contempla idosos acolhidos por uma instituição filantrópica de longa permanência localizada em Cariacica, que recebe acompanhamento da equipe da Santa Casa.
Nesses casos, a telemedicina é utilizada para orientações e acompanhamento clínico. Quando a presença do paciente no hospital é necessária, o transporte por aplicativo também pode ser disponibilizado.
Segundo a Santa Casa, além de facilitar o acesso aos atendimentos, a iniciativa ajudou a ampliar a estrutura do teleambulatório da instituição, com investimentos em equipamentos e infraestrutura.
O projeto também passou a ser utilizado na formação de estudantes e residentes da área de geriatria.
Atualmente, 96% dos atendimentos realizados pelo hospital são pelo Sistema Único de Saúde (SUS).