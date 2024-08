Imposto de Renda 2024: Saiba como consultar 4º lote da restituição

Estão incluídas nesta fase, 5 bilhões de restituições de contribuintes - Foto: Arquivo | Agência Brasil

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 23, a consulta para o 4ª lote da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2024. Estão incluídas nesta fase, 5 bilhões de restituições de contribuintes entre prioritários e não-prioritários.

Para estas pessoas, devem ser restituídos R$ 6,8 bilhões durante todo o dia 30 deste mês. A consulta foi aberta às 10h para aqueles que declararam o IR 2024 no prazo, que foi encerrado em 31 de maio. Saiba como acessar:



Como consultar

Para saber se vai receber, o contribuinte deverá acessar o site da consulta da restituição neste link. Basta informar o CPF, a data de nascimento e o ano do exercício da declaração (2024) no site.

A consulta pode ser feita também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, com versão para tabletes e smartphones dos sistemas Android, do Google, e iOS, da Apple. Além de saber sobre a liberação da restituição, o cidadão pode consultar também a situação cadastral de um CPF.

Onde e quando receber

O crédito em conta será realizado durante todo o dia 30 de agosto. Também serão contempladas restituições residuais de exercícios anteriores.

O dinheiro da restituição cai na conta informada pelo contribuinte na entrega da declaração ou na chave PIX indicada. Este é o penúltimo lote de restituição de 2024. Quem não receber agora, terá de esperar até o quinto lote, que será pago em 30 de setembro.