ECONOMIA
Imposto de Renda: governo prepara fim da declaração obrigatória anual
Ministro da Fazenda propõe modelo automático que pode eliminar envio anual do Imposto de Renda
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
A tradicional declaração anual do Imposto de Renda pode estar com os dias contados. O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, solicitou à Receita Federal a criação de um sistema que dispense o envio manual das informações pelos contribuintes.
A proposta foi apresentada durante a primeira reunião ministerial do ano, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Como funcionaria o novo modelo
A ideia do governo é automatizar o processo por meio do cruzamento de dados já disponíveis.
Informações de bancos, empresas e planos de saúde seriam integradas diretamente ao sistema, reduzindo a necessidade de preenchimento manual.
Nesse cenário, o contribuinte teria apenas que conferir e validar os dados apresentados.
Leia Também:
Menos burocracia no foco
Segundo o ministro, a proposta busca simplificar a relação do cidadão com o sistema tributário.
A intenção é reduzir a burocracia e tornar o processo mais ágil, eliminando etapas que hoje exigem atenção e conhecimento técnico dos contribuintes.
Reunião também tratou de mudanças no governo
Além da proposta para o Imposto de Renda, o encontro ministerial também serviu para apresentar um balanço das ações das pastas.
A reunião destacou, ainda, a saída de ministros que pretendem disputar as eleições de outubro, conforme exige a legislação eleitoral.
Troca no comando da Fazenda
Dario Durigan assumiu o comando do ministério após a saída de Fernando Haddad, que deixou o cargo para concorrer ao governo de São Paulo.
A nomeação do novo ministro foi oficializada no Diário Oficial da União no dia 20 de março.
Como funcionará o novo sistema de declaração do Imposto de Renda?O novo sistema automatizado fará o cruzamento de dados de bancos, empresas e planos de saúde, permitindo que os contribuintes apenas confiram e validem as informações já integradas, sem necessidade de preencher manualmente.
Quais são os benefícios da proposta de automatização da declaração?A proposta visa reduzir a burocracia e simplificar o processo de declaração do Imposto de Renda, tornando-o mais ágil e acessível a todos os contribuintes.
O que motivou a criação desse novo sistema para o Imposto de Renda?O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, propôs essa mudança para melhorar a relação do cidadão com o sistema tributário e eliminar etapas que exigem conhecimentos técnicos complexos.
Quando foi anunciada essa proposta de mudança no Imposto de Renda?A proposta foi apresentada durante a primeira reunião ministerial do ano, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logo após a nomeação de Dario Durigan como ministro da Fazenda.
Quem é o novo ministro da Fazenda e qual foi sua motivação para mudanças?Dario Durigan, nomeado em março, substituiu Fernando Haddad, e trouxe a proposta de desburocratização do Imposto de Renda para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes