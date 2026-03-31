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ECONOMIA

Imposto de Renda: governo prepara fim da declaração obrigatória anual

Ministro da Fazenda propõe modelo automático que pode eliminar envio anual do Imposto de Renda

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

31/03/2026 - 14:43 h | Atualizada em 31/03/2026 - 15:34

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Declaração do Imposto de renda
Declaração do Imposto de renda -

A tradicional declaração anual do Imposto de Renda pode estar com os dias contados. O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, solicitou à Receita Federal a criação de um sistema que dispense o envio manual das informações pelos contribuintes.

A proposta foi apresentada durante a primeira reunião ministerial do ano, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Como funcionaria o novo modelo

A ideia do governo é automatizar o processo por meio do cruzamento de dados já disponíveis.

Informações de bancos, empresas e planos de saúde seriam integradas diretamente ao sistema, reduzindo a necessidade de preenchimento manual.

Nesse cenário, o contribuinte teria apenas que conferir e validar os dados apresentados.

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Menos burocracia no foco

Segundo o ministro, a proposta busca simplificar a relação do cidadão com o sistema tributário.

A intenção é reduzir a burocracia e tornar o processo mais ágil, eliminando etapas que hoje exigem atenção e conhecimento técnico dos contribuintes.

Reunião também tratou de mudanças no governo

Além da proposta para o Imposto de Renda, o encontro ministerial também serviu para apresentar um balanço das ações das pastas.

A reunião destacou, ainda, a saída de ministros que pretendem disputar as eleições de outubro, conforme exige a legislação eleitoral.

Troca no comando da Fazenda

Dario Durigan assumiu o comando do ministério após a saída de Fernando Haddad, que deixou o cargo para concorrer ao governo de São Paulo.

A nomeação do novo ministro foi oficializada no Diário Oficial da União no dia 20 de março.

Como funcionará o novo sistema de declaração do Imposto de Renda?

O novo sistema automatizado fará o cruzamento de dados de bancos, empresas e planos de saúde, permitindo que os contribuintes apenas confiram e validem as informações já integradas, sem necessidade de preencher manualmente.

Quais são os benefícios da proposta de automatização da declaração?

A proposta visa reduzir a burocracia e simplificar o processo de declaração do Imposto de Renda, tornando-o mais ágil e acessível a todos os contribuintes.

O que motivou a criação desse novo sistema para o Imposto de Renda?

O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, propôs essa mudança para melhorar a relação do cidadão com o sistema tributário e eliminar etapas que exigem conhecimentos técnicos complexos.

Quando foi anunciada essa proposta de mudança no Imposto de Renda?

A proposta foi apresentada durante a primeira reunião ministerial do ano, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logo após a nomeação de Dario Durigan como ministro da Fazenda.

Quem é o novo ministro da Fazenda e qual foi sua motivação para mudanças?

Dario Durigan, nomeado em março, substituiu Fernando Haddad, e trouxe a proposta de desburocratização do Imposto de Renda para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes.

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Tags:

brasil economia Imposto de Renda

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