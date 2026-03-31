Imposto de Renda: governo prepara fim da declaração obrigatória anual

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Declaração do Imposto de renda - Foto: Reprodução / Agência Brasil

A tradicional declaração anual do Imposto de Renda pode estar com os dias contados. O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, solicitou à Receita Federal a criação de um sistema que dispense o envio manual das informações pelos contribuintes.

A proposta foi apresentada durante a primeira reunião ministerial do ano, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Como funcionaria o novo modelo

A ideia do governo é automatizar o processo por meio do cruzamento de dados já disponíveis.

Informações de bancos, empresas e planos de saúde seriam integradas diretamente ao sistema, reduzindo a necessidade de preenchimento manual.

Nesse cenário, o contribuinte teria apenas que conferir e validar os dados apresentados.

Menos burocracia no foco



Segundo o ministro, a proposta busca simplificar a relação do cidadão com o sistema tributário.

A intenção é reduzir a burocracia e tornar o processo mais ágil, eliminando etapas que hoje exigem atenção e conhecimento técnico dos contribuintes.

Reunião também tratou de mudanças no governo

Além da proposta para o Imposto de Renda, o encontro ministerial também serviu para apresentar um balanço das ações das pastas.

A reunião destacou, ainda, a saída de ministros que pretendem disputar as eleições de outubro, conforme exige a legislação eleitoral.

Troca no comando da Fazenda

Dario Durigan assumiu o comando do ministério após a saída de Fernando Haddad, que deixou o cargo para concorrer ao governo de São Paulo.

A nomeação do novo ministro foi oficializada no Diário Oficial da União no dia 20 de março.