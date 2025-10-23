IR 2025: Receita abre consulta ao lote residual nesta sexta-feira

O lote é composto por 248.894 restituições - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Receita Federal abre, a partir das 10h desta sexta-feira, 24, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025. O lote contempla declarações transmitidas fora do prazo ou com pendências corrigidas, além de restituições de exercícios anteriores.

Valor e número de restituições

O lote é composto por 248.894 restituições, totalizando R$ 602,9 milhões em créditos. O pagamento será feito no dia 31 de outubro diretamente na conta informada pelos contribuintes.

Desse total, R$ 349,3 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

6.627 idosos acima de 80 anos;

36.714 contribuintes entre 60 e 79 anos;

5.040 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;

10.871 professores, cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outros 158.775 contribuintes receberão por terem usado a declaração pré-preenchida e/ou escolhido receber via PIX, além de 30.867 restituições para contribuintes não prioritários.

Como consultar a restituição

Para verificar se o valor está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

É possível optar por uma consulta simples ou acessar o extrato completo da declaração no portal e-CAC, onde o contribuinte pode identificar e corrigir eventuais pendências.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal para celulares e tablets, que permite acompanhar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.

Reagendamento do crédito

Se o crédito bancário não for realizado, o contribuinte pode reagendar o pagamento em até um ano pelo Banco do Brasil, acessando o portal bb.com.br/irpf

ou entrando em contato pelos telefones:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (para deficientes auditivos)

Será necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Prazo para resgatar valores

Caso o valor não seja resgatado em até um ano, o contribuinte deve solicitar novamente pelo portal e-CAC, no menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.