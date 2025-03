Isenção no IR: tudo que você precisa saber para quem ganha até R$ 7 mil

Isso será um alívio para os brasileiros que ficarão com salário líquido maior - Foto: Shutterstock

O governo federal anunciou na terça-feira, 19, um grande passo para equiparar a defasagem na Tabela do Imposto de Renda: a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, e além disso, a isenção parcial para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil.

Isso significa que aqueles trabalhadores que ganham essas faixas de valores mensalmente, não pagarão mais nenhuma taxa ou pagarão menos ao governo federal. Isso será um alívio para os brasileiros que ficarão com salário líquido maior.

O projeto, que já circula no Congresso Nacional para ser votado, só será colocado em prática no próximo ano - isso se o projeto for votado esse ano. Somente a partir de 2026, mais de R$ 20 milhões pessoas estarão livres da taxa que é descontada automaticamente da folha de pagamento dos contribuintes.

Mas de que forma as medida funcionarão? É preciso pagar uma outra taxa? Pagarei mais imposto por causa da isenção? Confira algumas dúvidas diante da medida:

Como sei se deixarei de pagar o IR?

Basicamente, quem ganha até R$ 5 mil, por mês, não terá mais o Imposto de Renda descontado em sua folha de pagamento. Hoje, a faixa de isenção beneficia somente os que recebem menos de R$ 3.036, equivalente a dois salários mínimos. Se aprovado esse ano, e aplicado em 2026, mais de R$ 10 milhões brasileiros devem estar totalmente isentos de pagar o imposto.

Com a mudança, o trabalhador terá mais alívio no mês. Por exemplo, um motorista que receba R$ 3.650,66 mensais poderá economizar aproximadamente R$ 1.058,72 ao ano. Já uma professora com salário mensal de R$ 4.867,77 terá uma economia anual de cerca de R$ 3.970,07.

Ganho entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. Pagarei mais?

Não, pelo contrário: pagará menos, mas de forma progressiva. Isso significa que quanto menos ganhar, maior será o desconto do Imposto de Renda na folha de pagamento. O governo federal projeta que ao menos 90% dos brasileiros que pagam Imposto de Renda (mais de 90 milhões de pessoas) estarão na faixa da isenção total ou parcial.

Na prática, quem ganha entre R$ 60 mil e R$ 84 mil por ano terá descontos no Imposto de Renda,. Essas reduções serão baseadas no valor que cada contribuinte ganhar, tendo as alíquotas os valores de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.

Ou seja, quem tem renda mensal de R$ 5 mil recebe um desconto de 100%, ou seja, não paga nada. Entretanto quem tem uma renda mensal de R$ 5,5 mil, por exemplo, terá haverá um desconto de 75%, ou seja, terá de pagar R$ 203,13. Confira tabela:

| Foto: Fonte: Ministério da Fazenda

Pela proposta do governo, quem ganha acima desses valores, de R$ 7 mil a R$ 50 mil mensais, continuará seguindo a tabela do Imposto de Renda nos moldes atuais, mas também não terá taxa adicional.

Sou CLT, tenho que pagar a mais com a mudança?

Não. Na prática, quem tem carteira assinada já tem o Imposto de Renda descontado na folha de pagamento. Com a mudança, portanto, nada muda na taxação: terá isenção quem recebe até R$ 5 mil e descontos graduais em quem tem renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7 mil.

A tabela do IR será alterada?

Não. A dedução ocorre após a aplicação da tabela progressiva, garantindo isenção total até R$ 5.000,00 e parcial até R$ 7.000,00.