Lula sanciona 'taxa das blusinhas', que tributa compras internacionais

A cobrança será incluída imediatamente sobre as compras após publicação no Diário Oficial da União - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Após criticar o projeto de lei aprovado pelo Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quinta-feira, 27, a “taxa das blusinhas”, que permite cobrança de 20% em compras internacionais de até US$ 50 (R$ 275, na atual cotação) em sites como Shopee, Shein e AliExpress.

O trecho foi incluído no Programa Mobilidade Verde e Inovação (projeto Mover), que trata sobre incentivos fiscais para estimular uma produção mais sustentável de veículos. O trecho, incluído pelo relator Átila Lira (PP-PI), foi colocado como jabuti - quando um tema é incluído em proposta de assunto diferente.

A cobrança será incluída imediatamente sobre as compras após publicação no Diário Oficial da União (DOU).

> Taxação das “blusinhas” faz consumidores anteciparem compras na Shein

> E agora? Saiba como fazer a conta de taxação pra compra internacional

O que muda

Com a sanção, fica estabelecido que o consumidor que comprar um produto de R$ 100, por exemplo, terá que pagar a alíquota do Imposto de Importação, mais o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O imposto de importação vai incidir apenas sobre compras de valor abaixo de US$ 50, ou seja, cerca de R$ 275, considerando a cotação atual do dólar.