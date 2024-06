Deputados aprovam taxação de até US$ 50 para compras internacionais

Projeto foi incluída no texto-base do projeto Mover - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta terça-feira, 11, a taxação das compras internacionais de até US$ 50 (na cotação atual é R$ 267,59), que ficou conhecida como “taxa das blusinhas”. A proposta foi incluída no texto-base do projeto Mover, aprovado tanto no Senado quanto na Casa Legislativa, em forma de destaque.

O chamado “jabuti”, no entanto, causou contrariedades tanto com os deputados como os senadores. Após o novo aval dos parlamentares, a matéria segue para a sanção do presidente Lula (PT). A tendência é que o petista aprove a medida.

Leia também

>> E agora? Saiba como fazer a conta de taxação para compra internacional

A isenção do imposto beneficia lojas online como Shopee e Shein. Hoje, os produtos de até US$ 50 vendidos nesses sites já são taxados pelo ICMS, que é estadual e tem alíquotas que variam entre 17% e 19%.

Já para os produtos abaixo do valor disposto no projeto de lei, a taxação é de 20% sobre o valor. Já os de US$ 50, o percentual sobe para 60%.