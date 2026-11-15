Marina rompe contrato de shopping de R$ 100 milhões no litoral

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A construção de um shopping com investimento previsto de R$ 100 milhões em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, terá de passar por mudanças após o rompimento entre a Marina Itajaí e a empresa responsável pelo empreendimento. A parceria com a Abecker, que atuaria na construção e gestão do Boulevard Marina Itajaí, foi encerrada nesta sexta-feira, 13.

A decisão foi comunicada pela própria Marina, que apontou dificuldades operacionais da construtora para cumprir as obrigações necessárias à continuidade do cronograma. Com a dissolução do contrato, o projeto entrará em uma nova etapa de reorganização.

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Apesar do rompimento, a empresa afirma que pretende manter o shopping entre suas prioridades de expansão. As etapas preliminares e estruturais, segundo a Marina, já foram concluídas.

Em nota, a administração justificou a decisão e destacou os critérios adotados para encerrar a parceria.

“Primando pela transparência e pelo rigor de governança que norteiam a nossa trajetória, a Marina Itajaí optou pela dissolução do vínculo”, informou.

Shopping de R$ 100 milhões terá novo planejamento

Com o fim do contrato, o Boulevard Marina Itajaí passará por um realinhamento técnico e organizacional. A mudança deverá impactar o calendário inicialmente divulgado, mas ainda não existe uma nova previsão para a continuidade das obras.

A Marina também informou que está aberta a negociações com outros grupos empresariais interessados em participar do empreendimento. A entrada de novos parceiros poderá ajudar a definir os próximos passos do projeto.

O que estava previsto para o shopping de Itajaí?

Anunciado com investimento inicial de R$ 100 milhões, o Boulevard Marina Itajaí foi projetado para ocupar aproximadamente 38 mil metros quadrados às margens da Baía Afonso Wippel.

A proposta era reunir comércio, gastronomia, turismo náutico e entretenimento em um único espaço, com estrutura voltada tanto para moradores quanto para visitantes da cidade.

O planejamento divulgado inicialmente previa até 120 operações comerciais, incluindo mais de 20 estabelecimentos gastronômicos. Entre as estruturas anunciadas estavam:

Lojas de diferentes segmentos;

Restaurantes e espaços gastronômicos;

Supermercado premium;

Áreas destinadas a eventos;

Espaços de coworking;

Estacionamento com 500 vagas.

O projeto também contemplava 12 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) e tinha expectativa de gerar mais de mil empregos após a conclusão.

Com arquitetura de conceito aberto, a proposta incluía jardins e áreas de convivência ao ar livre, com vista para as embarcações da baía. A intenção era transformar o empreendimento em um novo ponto de compras, lazer e gastronomia integrado à atividade náutica de Itajaí.