Nobel de Economia 2026: saiba quem são os ganhadores e seus estudos

Os economistas Robert E. Hall e Michael Woodford receberam O Nobel de Economia de 2026 por suas pesquisas que ajudam a explicar como governos e bancos centrais podem reduzir oscilações na economia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 12, pela Academia Real das Ciências da Suécia.

A Academia destacou que as contribuições dos pesquisadores contribuem para o desenvolvimento de políticas econômicas mais eficazes. Os dois vencedores vão dividir o prêmio de 12 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de US$ 1,2 milhão.

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Segundo a organização, os estudos mostram como decisões sobre juros, gastos públicos e impostos podem ajudar a conter crises e evitar períodos de crescimento excessivo, desde que sejam adotadas no momento adequado.

“Com eles, estamos mais preparados para lidar com choques na economia, como crises energéticas ou mudanças repentinas no consumo das famílias”, afirmou John Hassler, presidente do Comitê do Prêmio de Ciências Econômicas, em comunicado.

Uma das principais contribuições dos economistas foi demonstrar que as políticas de estabilização precisam considerar como famílias e empresas tomam decisões e quais são suas expectativas para o futuro. Para os pesquisadores, não basta alterar juros ou gastos públicos sem avaliar como essas medidas influenciam o comportamento dos agentes econômicos.

“As autoridades não deveriam encarar a estabilização da economia como uma tarefa em que basta acionar alavancas para controlar a atividade econômica, sem considerar como as pessoas entendem essas medidas”, disse Woodford.

Quem são os vencedores do Nobel de Economia de 2026?

Robert E. Hall nasceu em 1943, em Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos. Professor da Universidade de Stanford, ele concluiu o doutorado em Economia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 1967.

Michael Woodford nasceu em 1955, em Chicopee, também nos Estados Unidos, e leciona na Universidade de Columbia. Assim como Hall, ele obteve o doutorado em Economia pelo MIT, em 1983.

Ao receber a notícia durante a transmissão do anúncio, Woodford demonstrou surpresa com a premiação. “É uma honra tremenda e uma surpresa”, declarou por telefone.

Como os estudos dos vencedores podem ajudar a economia?

As pesquisas de Hall e Woodford estão relacionadas a um desafio enfrentado por governos e bancos centrais: reduzir os efeitos das oscilações econômicas.

Em períodos de recessão, por exemplo, a redução dos juros, o aumento dos gastos públicos e a diminuição de impostos podem estimular a atividade econômica. Quando a economia cresce acima do ritmo considerado sustentável, medidas em sentido contrário ajudam a conter a inflação.

A importância dessas políticas ganhou força a partir das teorias do economista John Maynard Keynes, há quase um século. No entanto, as crises do petróleo da década de 1970 colocaram em dúvida a eficácia dos modelos econômicos utilizados até então. Naquele período, o Ocidente enfrentou uma combinação de baixo crescimento, desemprego elevado e inflação alta.

Diante desses problemas, Hall e Woodford contribuíram para reformular os modelos usados na análise econômica, incorporando a maneira como consumidores e empresas tomam decisões e como essas escolhas afetam o conjunto da economia.

O que Hall e Woodford mudaram nos modelos econômicos?

Os modelos anteriores identificavam relações estatísticas entre indicadores como inflação, produção e consumo, mas nem sempre explicavam os mecanismos que levavam a esses resultados.

A contribuição dos premiados foi aprofundar a análise do comportamento de famílias e empresas para compreender como as decisões individuais influenciam a economia.

Hall ajudou a demonstrar que o consumo das famílias não depende apenas da renda disponível no presente, mas também das expectativas sobre os ganhos futuros. Quando as pessoas acreditam que terão uma renda maior adiante, podem se sentir mais seguras para gastar. Já o receio de perder renda tende a estimular a cautela e reduzir o consumo.

Essa relação, porém, não é igual para todos. Famílias sem poupança ou acesso ao crédito dependem mais diretamente do dinheiro que recebem a cada mês. Por isso, mudanças na renda atual podem afetar suas decisões de consumo de maneira diferente daquelas observadas entre pessoas com maior capacidade de planejamento financeiro.

Woodford ampliou essas contribuições em um modelo mais abrangente da economia, apresentado em um livro publicado em 2003. A abordagem também considera como as empresas estabelecem seus preços e como suas expectativas influenciam essas decisões.

As empresas nem sempre reajustam os preços imediatamente após uma mudança na demanda ou nos custos de produção, já que alterar os valores também envolve despesas. Quando decidem fazer ajustes, levam em conta fatores como a expectativa de aumento dos insumos e os preços praticados pelos concorrentes.

Dessa forma, os efeitos da política monetária não dependem apenas do nível atual dos juros, mas também do que famílias e empresas esperam das próximas decisões do banco central. Uma comunicação clara e confiável sobre os rumos da política econômica pode influenciar o consumo, os investimentos e a definição de preços.

O que é o Nobel de Economia?

Criado em 1968, o Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel foi entregue pela primeira vez em 1969. Diferentemente das premiações de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz, estabelecidas no testamento do industrial sueco Alfred Nobel, o reconhecimento à Economia surgiu posteriormente.

O prêmio é o último da temporada do Nobel a ser anunciado e, apesar de ser considerado uma das principais honrarias da área, não tem o mesmo status histórico das cinco categorias originais. Críticos chegam a chamá-lo de “falso Nobel”, por considerarem que a premiação favorece economistas de correntes ortodoxas e liberais.