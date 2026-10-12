Gigante dos móveis faz feirão de produtos com até 70% de desconto

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Após fechar diversas lojas em 2026, a Tok&Stok colocou utensílios domésticos e artigos de decoração em promoção. Os descontos chegam a 70% e podem ser ainda maiores em determinados produtos.

Os consumidores podem encontrar produtos para sala, quarto, cozinha e áreas externas por valores menores que os preços originais. Algumas das ofertas tiveram redução superior a R$ 600, enquanto objetos decorativos aparecem por menos de R$ 60.

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As ofertas acontecem principalmente no outlet da Tok&Stok e em campanhas promocionais da rede. Mesmo com os descontos, os preços e a variedade de produtos podem mudar de acordo com a região e o estoque da loja.

A ação ocorre em meio à crise financeira enfrentada pela empresa. Atualmente, a Tok&Stok passa por mudanças em sua estrutura, mas continua realizando vendas pela internet e em lojas físicas que permanecem abertas em alguns estados do Brasil.

Descontos de até 70%

Entre as ofertas anunciadas pela varejista estão móveis, acessórios e peças decorativas para diferentes ambientes da casa.

Um dos destaques é a rede de casal Kabira, cujo preço caiu de R$ 859 para R$ 249,90, uma redução de aproximadamente 71%. Para quem opta pelo pagamento via Pix, o valor é ainda menor: R$ 224,91.

Confira outros produtos incluídos na promoção:

Taça de champanhe Gatsby: de R$ 49,90 por R$ 12,90, desconto de 74%;

Quadro decorativo Reflex, de 60 x 60 cm: de R$ 369,90 por R$ 99,90, redução de 73%;

Caminho de mesa Caveira: de R$ 129,90 por R$ 32,90;

Persiana blackout Root: de R$ 699 por R$ 289,90, desconto de 58%;

Poltrona Bossa Nova: de R$ 2.049 por R$ 1.449.

Como participar da promoção?

As ofertas disponíveis podem ser consultadas no site oficial da Tok&Stok, nas seções de promoções e outlet. Para aproveitar os descontos, não é necessário realizar um cadastro específico para a campanha. No entanto, durante a compra, o consumidor deve fornecer as informações normalmente solicitadas pela loja.

Entre os dados exigidos está o CEP de entrega, que influencia a disponibilidade das mercadorias, o valor do frete e as opções de entrega oferecidas ao comprador.

No caso de acessórios e produtos menores, a empresa disponibiliza entregas em todo o território nacional. Já para os móveis, a operação própria de transporte atende regiões localizadas em um raio de até 250 quilômetros das unidades da rede.O consumidor também pode optar pela retirada presencial, evitando os custos de entrega