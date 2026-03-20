Petrobras diz que está entregando todo o combustível produzido

A Petrobras disse ainda que irá analisar o teor completo da decisão da ANP - Foto: André Motta de Souza / Agência Petrobras

A Petrobras disse nesta sexta-feira, 20, que continua entregando, em carga máxima, ao mercado “todo o volume de combustíveis produzidos em suas refinarias” e que a estatal tem ampliado e antecipado entregas às distribuidoras, fornecendo volumes de 15% superiores aos montantes acordados no início do mês.

A declaração acontece após a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informar na quinta-feira, 19, que irá notificar a estatal para que oferte imediatamente os volumes de combustíveis referentes aos leilões de diesel e gasolina de março deste ano que haviam sido cancelados.

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A Petrobras disse ainda que irá analisar o teor completo da decisão da ANP e avaliar todos os detalhes e implicações envolvidas.

“A Petrobras sempre prestou e continuará prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados pela ANP, com a qual mantém relação de respeito e colaboração, conforme é a obrigação da empresa perante seu órgão regulador”, garantiu a companhia na nota.

Após a notificação da ANP, a Petrobras deve apresentar detalhes sobre importações previstas, produtos a serem ofertados, preços de compra e venda, datas de chegada e nome dos navios, e demais informações que aumentem a previsibilidade do setor.

A agência informou também que, até o momento, não identificou restrições à manutenção das atividades ou à disponibilidade de combustíveis no mercado doméstico, considerando as fontes usuais de suprimento do país e as importações.

Novos aumentos com guerra

Na quarta-feira, 18, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse em um evento que oficializou um museu do petróleo no Rio de Janeiro, que não descarta novos aumentos nos preços dos combustíveis caso a guerra continue.

“Estamos, de novo, reavaliando para saber o que vamos precisar daqui para frente e como podemos atuar enquanto estatal, evitando a volatilidade para a sociedade e, ao mesmo tempo, honrando os investimentos dos acionistas, sejam eles públicos ou privados. Daqui para frente, vamos ter que olhar isso todos os dias”, disse ela durante o evento que oficializou a criação do Museu do Petróleo e Novas Energias, no Centro do Rio.