Pix de R$ 5 mil para MEIs já tem previsão de início; veja quando

Siga o A TARDE no Google

O Governo Federal prevê a liberação de até R$ 5 mil para as contas bancárias de microempreendedores individuais (MEIs). De acordo com informações do Ministério do Empreendedorismo, o programa deve começar a funcionar em 2027.

Com o objetivo de beneficiar cerca de 1 milhão de brasileiros, o Pix MEI visa oferecer apoio financeiro para pequenos empreendedores que enfrentam desafios para ampliar os seus negócios. Os participantes do programa não precisarão devolver os aportes recebidos.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ministério ainda prevê a criação de outras novidades para contribuir com o funcionamento do benefício. Além do programa, deve ocorrer a criação de um aplicativo pelo qual os trabalhadores poderão solicitar o benefício, apresentar seus projetos e comprovar a utilização do dinheiro.

Quando o Pix MEI será liberado ?

A liberação do Pix MEI está prevista para acontecer em 2027. Diante disso, os primeiros empreendedores beneficiados poderão receber o incentivo no próximo ano, desde que a estruturação do programa já esteja concluída.

De acordo com o ministério, os pagamento devem ser mantidos até 2030, permitindo que os recursos cheguem gradualmente aos empreendedores beneficiados.

Mesmo com a previsão, o Governo Federal ainda não anunciou uma data específica para para a realização dos primeiros pagamentos.

O Governo deve divulgar um edital com as principais regras até o final de dezembro de 2026. O documento deverá apresentar informações importantes como a seleção dos participantes, a documentação necessária e as regras para utilizar o dinheiro.