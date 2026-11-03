ECONOMIA
Pix de R$ 5 mil para MEIs já tem previsão de início; veja quando
Programa deve beneficiar cerca de 1 milhão de brasileiros
O Governo Federal prevê a liberação de até R$ 5 mil para as contas bancárias de microempreendedores individuais (MEIs). De acordo com informações do Ministério do Empreendedorismo, o programa deve começar a funcionar em 2027.
Com o objetivo de beneficiar cerca de 1 milhão de brasileiros, o Pix MEI visa oferecer apoio financeiro para pequenos empreendedores que enfrentam desafios para ampliar os seus negócios. Os participantes do programa não precisarão devolver os aportes recebidos.
O ministério ainda prevê a criação de outras novidades para contribuir com o funcionamento do benefício. Além do programa, deve ocorrer a criação de um aplicativo pelo qual os trabalhadores poderão solicitar o benefício, apresentar seus projetos e comprovar a utilização do dinheiro.
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Quando o Pix MEI será liberado ?
A liberação do Pix MEI está prevista para acontecer em 2027. Diante disso, os primeiros empreendedores beneficiados poderão receber o incentivo no próximo ano, desde que a estruturação do programa já esteja concluída.
De acordo com o ministério, os pagamento devem ser mantidos até 2030, permitindo que os recursos cheguem gradualmente aos empreendedores beneficiados.
Mesmo com a previsão, o Governo Federal ainda não anunciou uma data específica para para a realização dos primeiros pagamentos.
O Governo deve divulgar um edital com as principais regras até o final de dezembro de 2026. O documento deverá apresentar informações importantes como a seleção dos participantes, a documentação necessária e as regras para utilizar o dinheiro.