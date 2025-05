SALÁRIO Pós-feriadão: Saiba quando os salários devem ser pagos em maio O cálculo dos dias úteis considera apenas aqueles em que há expediente normal, excluindo domingos e feriados nacionais; saiba como será Por Redação 05/05/2025 - 10:44 h

O 1º dia do mês iniciou exatamente no feriado do Dia do Trabalhador - Foto: © Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Após o feriado do dia 1º de maio, emendado com a sexta-feira, 2 (ponto facultativo), e o final de semana, se inicia uma mudança com a data de pagamento do salário para a maioria dos trabalhadores que possuem carteira assinada. O regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê o pagamento até o 5º dia útil, mas o primeiro dia do mês iniciou exatamente no feriado do Dia do Trabalhador. O cálculo dos dias úteis considera apenas aqueles em que há expediente normal, excluindo domingos e feriados nacionais. Em maio de 2025, os cinco primeiros dias úteis serão: 2 de maio (sexta-feira), 5 de maio (segunda-feira), 6 de maio (terça-feira) e 7 de maio (quarta-feira), que será a data-limite para os empregadores realizarem os depósitos salariais. Leia Também: Filmes estrangeiros entram na mira do tarifaço de Donald Trump Imposto de Renda 2025: confira mudanças e quem precisa declarar Amazon lança relatório e fala dos mais de 100 mil parceiros no Brasil Conforme estabelece o artigo 459 da CLT, são considerados dias úteis o período de segunda a sábado, inclusive os sábados, sejam eles trabalhados ou não. Essa definição é respaldada tanto pela CLT quanto pela Constituição Federal, assinada em 1988.A Instrução Normativa nº 02/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego reforça essa regra, lembrando que, embora o sábado seja dia útil, como os bancos não funcionam nesse dia, o empregador deve antecipar o pagamento para o último dia útil anterior. A mesma coisa acontece com pontos facultativos, como foi no dia 2 de maio. Apenas os feriados legais (nacionais, estaduais ou municipais) e os domingos são excluídos da contagem dos dias úteis para fins de pagamento salarial.

