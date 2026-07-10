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MATARIPE

Preço dos combustíveis às distribuidoras têm queda de 1,9% na Bahia

Conforme levantamento da Acelen, valor da gasolina chegou em R$ 3,713

Carla Melo e Leo Almeida
Por Carla Melo e Leo Almeida
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Preço dos combustíveis às distribuidoras têm queda de 1,9% na Bahia
Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A Acelen, administradora da Refinaria de Mataripe, informou que o valor da gasolina repassada às distribuidoras registrou uma queda de 1,9% entre os dias 2 e 9 de julho deste ano. Conforme a companhia, o preço do combustível caiu de R$ 3.788,4 para R$ 3.713,4.

O diesel também registrou uma redução no valor no mesmo percentual de 1,9% durante período analisado. De acordo com o levantamento da Acelen, o preço repassado às distribuidoras caiu de R$ 3.788,4 para R$ 3.713,4.

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A queda nos preços tem sido acompanhados do distensionamento do conflito entre Irã e Estados Unidos, que chegaram a formalizar um acordo de cessar-fogo. A guerra entre os dois países ocasionou o fechamento do Estreito de Ormuz, que serve como passagem para 20% do petróleo global.

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Paz distante

Apesar das conversas para o cessar-fogo, a relação entre EUA e Irã se tensionou nos últimos dias, gerando a quebra do acordo. Nesta sexta-feira,10, o presidente estadunidense, Donald Trump, afirmou que concorda em negociar com os iranianos depois que Teerã pediu a continuação das negociações, mas acrescentou que o cessar-fogo entre as duas nações "acabou".

A declaração foi feita após três navios-tanque comerciais do Catar e da Arábia Saudita serem alvo de ataques nesta semana. Em resposta, os Estados Unidos bombardearam alvos iranianos, e o Irã retaliou com ataques contra instalações militares americanas em países vizinhos do Golfo.

De acordo com reportagem do G1, negociadores do Catar se reuniram com autoridades iranianas nesta sexta para tentar reduzir as tensões após a troca de ataques entre Irã e Estados Unidos. As tratativas também devem discutir a navegação pelo Estreito de Ormuz.

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