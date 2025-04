Preço em alta: café fica atrás de grades antifurto em supermercados

Repórteres da Folha de S. Paulo registraram em fotos grades no setor do produto nos supermercados - Foto: Reprodução/Folha de S. Paulo

Alguns supermercados de São Paulo passaram a adotar grades antifurto na sessão de café após o aumento do preço do produto no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos 12 meses, o valor do café moído disparou 77,78%.

Em visitas aos supermercados paulistas, repórteres da Folha de S. Paulo, observaram e registraram imagens de grades, lacres e etiquetas antifurto no setor e em embalagens em unidades do Carrefour, Extra, Pão de Açúcar e Sonda.

Questionados do porquê do uso dos lacres, os funcionários dos supermercados reforçaram que medida é para evitar furtos. A rede Carrefour revelou ainda que a prática já é comum para produtos de alto valor e que agora o café passa a se encaixar nesta categoria.

Outros itens atrás das grades

O bacalhau, a picanha, azeite e bebidas alcoólicas são itens que também já estão sendo protegidos em alguns estabelecimentos.

De acordo com o Grupo Pão de Açucar, dono das redes de supermercados Pão de Açúcar e Extra, esses produtos por serem considerados de alto valor agregado seguem procedimentos adicionais de proteção.

Alta nos preços em Salvador

Na Região Metropolitana de Salvador, o café moído subiu 81%, no período de um ano de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo IBGE. O aumento é maior que a média nacional, que registrou 77,78% no acumulado de 12 meses.

A inflação da RMS em março ficou em 0,41%, sendo puxada pelos grupos de Alimentação e Bebidas (0,96%) e Transporte (0,57%), no acumulado de 12 meses, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 5,63%.