Preços do ovo e café caem e tomate dispara em 15% em abril, diz IBGE

O preço do ovo da galinha teve uma queda no mês de abril em comparação ao mês anterior após registrar uma alta de 12,05% na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Neste mês, o preço do produto registrou aumento de 2,33%. Por outro lado, outro produto tem preocupado a cesta básica do brasileiro, o tomate.

O que aconteceu?

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira, 25, o preço do tomate disparou em 15,74%. Outros produtos também registraram aumento no preço como a melancia (21,07%), batata-doce (13,47%), manga (11,31%), cebola (9,90%).

Em abril, o IPCA-15, o índice que mede a inflação do país, da Região Metropolitana de Salvador, foi de 0,27%, bem menor que o índice nacional, que foi de 0,43%. Foi também o 3º menor índice entre os 11 locais pesquisados separadamente pelo IBGE, acima apenas das deflações registradas em Goiânia (-0,13%) e Brasília (-0,02%).

Também foi o menor IPCA-15 para um mês de abril, na RM Salvador, em cinco anos, desde o 0,09% de 2020. O IPCA-15 funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, refletindo os preços coletados entre 18 de março e 14 de abril. Com esse resultado, o IPCA-15 da RM Salvador acumula alta de 2,50% de janeiro a abril.

Alta em um ano

Na avaliação do preço em um ano, de acordo com dados de abril de 2025 na RMS, o tomate registrou uma variação de 5,68%, enquanto a variação do preço do ovo da galinha foi de 22,12%. A variação no acumulado do ano da cebola foi de queda: 42,35%

Em março, o preço do ovo de galinha aumentou 26,89% em 12 meses na RMS. O Portal A TARDE mostrou que o preço médio do ovo disparou no atacado neste ano, e chegou a até R$ 264,21 em fevereiro de 2025, de acordo com levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP), que consultou produtores, atacadistas e varejistas do Brasil.

Baseado em dados divulgados em março pelo IBGE, o preço do café moído disparou em 81% em um ano na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O aumento é maior que a média nacional, que registrou 77,78% no acumulado de 12 meses.