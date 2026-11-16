Prejuízo de US$ 200 mil por mês causa onda de demissões em fábrica

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A multinacional chilena CMPC promoveu uma onda de demissões em uma de suas filiais no Brasil. A empresa anunciou a suspensão da produção de papéis na unidade de Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, causando o desligamento de toda equipe de produção, cerca de 70 funcionários.

De acordo com a empresa, a mudança foi ocasionada por um prejuízo mensal estimado em US$ 200 mil, causado pelo custo para transportar a matéria-prima da produção, a celulose.

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Ela era buscada em uma unidade localizada em Piraí do Sul, no Paraná, com aproximadamente 500 quilômetros de distância da fábrica. Esse deslocamento gerava despesas com frete, aquisição dos insumos e transformação industrial.

Com essa leva de demissões, os trabalhadores serão acompanhados pelo sindicato e pelo setor de Recursos Humanos da empresa durante as homologações contratuais. Eles receberão condições adicionais, com benefícios acima do previsto na convenção coletiva e na legislação trabalhista.

Setores que ainda funcionam

Embora o setor de produção de papel tenha sido finalizado, a empresa ainda opera outros segmentos na unidade de Campos Novos. A principal linha deles, que é a de transformação de embalagens, continua funcionando normalmente

Ao todo, mais de 250 trabalhadores continuam em atividade na unidade, que já possui mais de 50 anos de história no Brasil, sendo uma das maiores no setor de produção de papel e celulose.

As informações foram divulgadas pelo presidente do Sitripel (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel), Jocil Pedro Pereira, em entrevista concedida ao portal ND Mais.