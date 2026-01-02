Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

R$ 340 por meio quilo de carne: preço em supermercado revolta clientes

Valor de filé mignon orgânico em rede popular viraliza

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/01/2026 - 13:45 h | Atualizada em 02/01/2026 - 14:32
Preço de filé mignon em supermercado da Flórida choca consumidores
Preço de filé mignon em supermercado da Flórida choca consumidores -

Um preço considerado fora da realidade colocou uma das maiores redes de supermercados da Flórida no centro das atenções nas redes sociais. Uma postagem viral mostrou que a Publix, rede extremamente popular no estado, estava cobrando US$ 61,49 — o equivalente a cerca de R$ 338 — por uma peça de carne com pouco mais de meio quilo.

O valor rapidamente gerou indignação entre internautas e reacendeu o debate sobre o custo de vida nos Estados Unidos, especialmente quando comparado ao preço de refeições completas em restaurantes.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Publix, rede extremamente popular no estado, estava cobrando US$ 61,49 — o equivalente a cerca de R$ 338
Publix, rede extremamente popular no estado, estava cobrando US$ 61,49 — o equivalente a cerca de R$ 338 | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O preço que causou espanto

A imagem que circulou nas redes mostra um corte de 1,23 libra (aproximadamente 558 gramas) de filé mignon orgânico. A cifra elevada chamou atenção pelo contraste com a proposta da rede, conhecida por atender consumidores do dia a dia.

O autor da publicação original não poupou críticas. “Essa carne não só é mediana, como o preço é ridículo”, escreveu, classificando a situação como um “absurdo”.

Leia Também:

R$ 340 por meio quilo de carne: preço em supermercado revolta clientes
Precisa pagar boleto? Saiba se o banco funciona hoje
Gasolina, diesel e gás ficam mais caros em 2026 com aumento do ICMS
Endividado? Nova lei do cartão de crédito pode reduzir sua fatura

Comparações com restaurantes

Nos comentários, clientes habituais da Publix demonstraram surpresa com o valor e passaram a comparar o preço da carne com refeições fora de casa. Alguns apontaram que, na própria Flórida, seria possível jantar em redes conhecidas de restaurantes por valores bem mais baixos.

Segundo relatos, estabelecimentos como Outback, Texas Roadhouse e LongHorn Steakhouse oferecem refeições completas com cortes nobres, acompanhamentos e bebida por valores entre US$ 26 e US$ 31 — algo entre R$ 143 e R$ 170.

Pode ser ainda mais caro

Apesar da revolta inicial, um detalhe ampliou ainda mais a polêmica. Internautas apontaram que o valor exibido na imagem nem sequer representa o preço mais alto do produto.

No site oficial da Publix, um corte semelhante de filé mignon orgânico da marca GreenWise aparece à venda por mais de US$ 70 a libra (453 gramas), o que equivale a cerca de R$ 384. Ou seja, proporcionalmente, o preço pode ser ainda mais elevado do que o que viralizou.

O episódio transformou um simples item de supermercado em símbolo de indignação, ironia e debate nas redes, expondo a percepção de que, em alguns casos, comer fora pode sair mais barato do que cozinhar em casa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carne cara economia preço alimentos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Preço de filé mignon em supermercado da Flórida choca consumidores
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Preço de filé mignon em supermercado da Flórida choca consumidores
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Preço de filé mignon em supermercado da Flórida choca consumidores
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Preço de filé mignon em supermercado da Flórida choca consumidores
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x