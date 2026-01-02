R$ 340 por meio quilo de carne: preço em supermercado revolta clientes

Preço de filé mignon em supermercado da Flórida choca consumidores - Foto: Divulgação / IStock

Um preço considerado fora da realidade colocou uma das maiores redes de supermercados da Flórida no centro das atenções nas redes sociais. Uma postagem viral mostrou que a Publix, rede extremamente popular no estado, estava cobrando US$ 61,49 — o equivalente a cerca de R$ 338 — por uma peça de carne com pouco mais de meio quilo.

O valor rapidamente gerou indignação entre internautas e reacendeu o debate sobre o custo de vida nos Estados Unidos, especialmente quando comparado ao preço de refeições completas em restaurantes.

Publix, rede extremamente popular no estado, estava cobrando US$ 61,49 — o equivalente a cerca de R$ 338 | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O preço que causou espanto



A imagem que circulou nas redes mostra um corte de 1,23 libra (aproximadamente 558 gramas) de filé mignon orgânico. A cifra elevada chamou atenção pelo contraste com a proposta da rede, conhecida por atender consumidores do dia a dia.

O autor da publicação original não poupou críticas. “Essa carne não só é mediana, como o preço é ridículo”, escreveu, classificando a situação como um “absurdo”.

Comparações com restaurantes



Nos comentários, clientes habituais da Publix demonstraram surpresa com o valor e passaram a comparar o preço da carne com refeições fora de casa. Alguns apontaram que, na própria Flórida, seria possível jantar em redes conhecidas de restaurantes por valores bem mais baixos.

Segundo relatos, estabelecimentos como Outback, Texas Roadhouse e LongHorn Steakhouse oferecem refeições completas com cortes nobres, acompanhamentos e bebida por valores entre US$ 26 e US$ 31 — algo entre R$ 143 e R$ 170.

Pode ser ainda mais caro

Apesar da revolta inicial, um detalhe ampliou ainda mais a polêmica. Internautas apontaram que o valor exibido na imagem nem sequer representa o preço mais alto do produto.

No site oficial da Publix, um corte semelhante de filé mignon orgânico da marca GreenWise aparece à venda por mais de US$ 70 a libra (453 gramas), o que equivale a cerca de R$ 384. Ou seja, proporcionalmente, o preço pode ser ainda mais elevado do que o que viralizou.

O episódio transformou um simples item de supermercado em símbolo de indignação, ironia e debate nas redes, expondo a percepção de que, em alguns casos, comer fora pode sair mais barato do que cozinhar em casa.