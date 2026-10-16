Receita indefere mais de 270 mil pedidos para entrar no Simples em 2027

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A Receita Federal indeferiu mais de 270 mil pedidos de opção pelo Simples Nacional para 2027. Ao todo, o órgão recebeu 469.498 solicitações, sendo 199.161 foram deferidas e 270.337 que apresentam pendências. As empresas têm até 30 de outubro para recorrer da decisão e regularizar os problemas apontados para tentar garantir a entrada ou o retorno ao regime a partir de janeiro.

De acordo com a Receita, as solicitações ficaram pndentes devido débitos, inconsistências cadastrais e outras irregularidades que podem impedir o enquadramento e exigem análise individual de cada empresa.

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O mesmo balanço da Receita registrou ainda 854.670 solicitações de opção pelo regime regular do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

O prazo para solicitar a opção pelo Simples terminou na última quinta-feira,15, e os novos interessados em ingressar nas atividade devem esperar o ano-calendário de 2028.

Impacto das indefinições

O número chama atenção porque há mais pedidos indeferidos do que aprovados. Porém, o vai além da forma de recolher impostos. Empresas que montaram orçamento, preços e projeções para 2027 considerando o Simples podem ter de rever essas contas caso não consigam concluir o enquadramento até o final do mês.

“Quando o regime tributário muda, muda também a estrutura de custo da empresa. O risco é chegar em janeiro com uma operação precificada para um cenário que não existe mais”, afirma Fábio Edelberg, CEO da Navecon, empresa especializada em contabilidade.

Segundo o executivo, a prioridade agora é identificar o que está impedindo a adesão e corrigir antes do fim do prazo.

“O empresário precisa saber o que está barrando a opção e qual procedimento é necessário para resolver o problema. Deixar essa conferência para os últimos dias reduz o tempo disponível para corrigir inconsistências e comprovar a regularização”, explica.