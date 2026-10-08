Receita Federal notifica quase 500 mil brasileiros que estão na malha fina

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A Receita Federal iniciou o envio das notificações para os brasileiros que apresentaram irregularidades na declaração do Imposto de Renda em 2026. A expectativa é que sejam encaminhadas mais de 498 mil cartas a contribuintes que estão na malha fina.

De acordo com o órgão, os envios ocorrem em lotes semanais e vão até o dia 20 de outubro, como forma de incentivar a regularização no fisco e evitar multas, que podem chegar a 75% ou 150% sobre o valor do imposto devido.

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O aviso trata-se de uma avaliação mais profunda da Receita Federal sobre os documentos enviados, a fim de esclarecer as diferenças encontradas entre os informes. Em 2026, cerca de 2,2 milhões de pessoas apresentaram pendências com o Fisco.

Como verificar se estou na malha fina?

Para identificar se a declaração está com alguma irregularidade é necessário consultar o serviço no site oficial da Receita Federal ou através do aplicativo também do órgão.

Caso haja alguma pendência, o sistema fornece o motivo da retenção do imposto e as orientações para fazer a correção do documento que foi enviado anteriormente.