Receita paga lote da malha fina de dezembro hoje; saiba quem recebe

Lote da malha fina de dezembro do Imposto de Renda foi liberado - Foto: Agência Brasil

O pagamento do lote da malha fina de dezembro do Imposto de Renda foi liberado pela Receita Federal nesta segunda-feira, 29. O lote contempla contribuintes que caíram na malha fina em anos anteriores, mas corrigiram as inconsistências e tiveram a restituição liberada após análise do Fisco.

Ao todo, mais de 260 mil contribuintes serão contemplados. O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração ou via Pix, utilizando a chave CPF do titular.

Quem pode receber o pagamento?

Têm direito ao pagamento os contribuintes que regularizaram pendências relacionadas a erros ou omissões na declaração, como informações diferentes das enviadas por empresas e instituições financeiras, divergências de rendimentos ou deduções consideradas indevidas.

Além disso, a Receita prioriza o pagamento a idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério, conforme as prioridades legais.

Para consultar o lote e verificar se a restituição foi liberada, basta acessar o site da Receita Federal, entrar na área “Meu Imposto de Renda” e conferir o status da restituição.