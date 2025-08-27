Renda extra do IR: benefício ou risco? Especialista responde

Cerca de 10 milhões de trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês podem ser beneficiados pelo PL - Foto: Reprodução Portal Contáveis

Uma promessa antiga de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalmente pode sair do papel: trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês podem, enfim, ficar livres das 'garras do leão'. A proposta do Governo Federal de ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) está em discussão no Congresso Nacional.

No último dia 21, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o requerimento de urgência para que o Projeto de Lei (PL) 1.087/2025 seja votado diretamente no plenário.

Em 16 de julho deste ano, a comissão especial da Câmara já havia aprovado, também por unanimidade, o texto-base do PL que, além da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, prevê a redução parcial do imposto para quem recebe até R$ 7.350 mil.

Se aprovado pelo Congresso, o texto seguirá para análise do Senado. A proposta, que deve entrar em vigor já em 2026, pode trazer impactos significativos para o orçamento de cerca de 10 milhões de brasileiros. O aposentado Edilson Souza, 66 anos, é uma dessas pessoas que serão beneficiadas pela iniciativa. Ele contribui há mais de 10 anos.

Para ele, o PL representa um alívio para muitas famílias brasileiras. Ele destaca o impacto direto no orçamento doméstico e defende a medida como um avanço coletivo. "Temos que sempre pensar no coletivo. Então, tenho certeza que todos vão gostar da ideia. Se sobrar qualquer dinheiro no nosso orçamento é muito bom para fazermos algo que estamos precisando no momento. No meu caso, sempre que sobra alguma grana no meu orçamento, tenho usado para fazer alguma coisa em minha casa", afirmou.

Isenção para quem recebe até dois salários

A proposta do Governo Federal visa atualizar a faixa de isenção, que hoje contempla apenas quem recebe até R$ 3.036 mensais, o equivalente a dois salários mínimos. Esse valor foi atualizado no dia 12 desse mês através da Lei 15.191, sancionada pelo presidente Lula. Atualmente, o salário é de R$1.518. Com essa regra, 10 milhões de brasileiros não pagam o imposto.

Somando-se o número dos já beneficiados com os da nova regra, estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros deixarão de pagar o tributo, segundo informações contidas no site do Governo Federal.

"São 20 milhões de pessoas que deixam de pagar Imposto de Renda desde o início da atual gestão do Governo Federal, em 2023. Com isso, 90% dos brasileiros que pagam Imposto de Renda (mais de 90 milhões de pessoas) estarão na faixa da isenção total ou parcial, e 65% dos que declaram do Imposto de Renda de Pessoa Física (26 milhões de pessoas) serão totalmente isentos", diz um trecho do texto.

Mais dinheiro no bolso

Para quem recebe R$ 4.800 por mês, por exemplo, o desconto do Imposto de Renda pode chegar a R$ 400 mensais, dependendo das deduções aplicadas. Com a nova faixa de isenção em discussão no Congresso, esse valor deixaria de ser retido na fonte, retornando diretamente para o bolso do trabalhador todos os meses.

Quem também acompanha com expectativa a possível aprovação da medida é a funcionária pública Augusta Rocha dos Santos, de 47 anos. Há três anos ela declara para o fisco e, assim como Edilson, já pensa em como utilizar o dinheiro que pode deixar de ser descontado. "Representa um valor extra e que vai ajudar no orçamento da casa e para invistir em mim", explicou.

Estímulo à economia

O economista Antônio Carvalho aponta ainda que a medida pode ter um efeito positivo sobre o consumo interno. Com mais recursos disponíveis, as famílias tendem a gastar mais em alimentação, saúde, educação e lazer, setores que impactam diretamente a economia real.

"O pagamento de imposto reduz a renda, logo o aumento da faixa de isenção aumenta a disponibilidade de dinheiro para uso em consumo de bens e serviços resultando em maior qualidade de vida para o trabalhador", avaliou o especialista.

Apesar da expectativa positiva, Carvalho respondeu algumas perguntas ao Portal A TARDE e fez algumas ponderações importantes sobre os riscos que acompanham o aumento da renda disponível. Segundo ele, ao contar com um valor extra no bolso, muitos brasileiros podem acabar caindo em armadilhas financeiras, como endividamento por consumo impulsivo ou má gestão dos recursos.

Portal A TARDE: Quais segmentos da população serão mais beneficiados com essa isenção?

Antônio Carvalho: A faixa da população que ganha até R$ 5 mil será a mais beneficiada, pois, ficará totalmente isenta do pagamento de impostos. Essa isenção, contribuirá positivamente para o orçamento dos indivíduos isentos, que, na prática funcionará como um aumento de renda.

PAT: Existe algum risco ou ponto negativo que a população deve estar atenta com essa mudança?

AC: A isenção trará benefícios, porém é preciso compreender que essa renda disponível que, ao tempo que movimentará a economia com o aumento do consumo, que gera aumento das vendas, da produção e, consequentemente, dos empregos, ou seja, dinamiza toda a cadeia da economia, não deve ser estímulo para o consumo irracional, irresponsável e desregrado. É comum pessoas que, após um aumento de renda, elevam seus padrões de consumo acima da renda e se endividam.

PAT: Como a população pode se preparar para aproveitar ao máximo os benefícios dessa proposta?

AC: Na expectativa da isenção o trabalhador deve planejar de forma cuidadosa o uso adequado dessa renda extra para não cair na armadilha do consumismo e do uso irresponsável do dinheiro.

PAT: Quais cuidados as pessoas devem ter com o planejamento financeiro após essa alteração na faixa de isenção?

AC: O planejamento financeiro, principalmente quando há uma perspectiva de aumento de renda deve obedecer os seguintes passos: estabelecer uma hierarquia de consumo, dos itens mais importantes para os menos importantes; priorizar a quitação ou amortização de dívidas anteriores com boas negociações (bons descontos); não assumir compromissos de longo prazo (financiamentos) com parcelas que superem sua disponibilidade mensal, pois esse é um dos fatores deflagradores da famosa “bola de neve” do endividamento.

PAT: Quais outras medidas poderiam complementar essa isenção para melhorar a vida financeira das famílias brasileiras?

AC: Além da isenção do imposto de renda, outras medidas que contribuiriam significativamente para aumento da disponibilidade da renda do brasileiro seriam, a redução da carga tributária sobre o consumo, para resultar em produtos e serviços mais parados e mais acessíveis; e a redução dos encargos trabalhistas (sobre os salários), que contribuiria para o pagamento de salários maiores e, consequentemente em maior renda, poder de compra e qualidade de vida.