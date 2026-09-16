Rombo de R$ 79 bilhões no FGTS afeta 50 milhões de trabalhadores

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Um levantamento divulgado pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) aponta um passivo acumulado de R$ 79 bilhões em depósitos não realizados de FGTS por cerca de 2 milhões de empresas.

O montante compromete o saldo de aproximadamente 50 milhões de trabalhadores brasileiros.

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O estudo foi publicado em setembro de 2026, mês em que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço completa 60 anos de existência.

Composição da dívida e situação das empresas

Do total de R$ 79 bilhões calculados pela entidade:

R$ 66 bilhões referem-se a débitos de 500 mil empresas inscritas na Dívida Ativa da União.

O restante corresponde a notificações emitidas pela Caixa Econômica Federal relativas a empregadores inadimplentes.

Segundo o IFGT, 95% das empresas responsáveis pelas irregularidades continuam em atividade econômica. A permanência em atividade indica a possibilidade de cobrança administrativa e judicial dos valores devidos.

Canais de recuperação e fiscalização

A cobrança dos valores devidos à Dívida Ativa da União compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). As faturas não recolhidas no prazo legal constituem infração à legislação trabalhista e podem ser contestadas por meio de:

Consulta eletrônica : verificação periódica do extrato do FGTS no aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. Denúncia trabalhista : registro de irregularidades nos canais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou nos sindicatos da categoria. Ação judicial : intervenção da Justiça do Trabalho para execução de créditos não repassados.

Impacto nas contas vinculadas

O depósito regular do FGTS equivale a 8% da remuneração paga ou devida ao trabalhador a cada mês. A ausência de repasse reduz o rendimento acumulado da conta vinculada e afeta modalidades de saque, tais como: