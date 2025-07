Superávit comercial dos EUA com Brasil tem aumento de 500%

Desempenho superou a ligeira queda nas exportações brasileiras ao mundo (-0,6%) - Foto: © Tânia Rêgo | Agência Brasil

Um levantamento feito pela Amcham Brasil aponta que o Estados Unidos registrou um superávit comercial, ao longo do 1º semestre de 2025, em relação ao Brasil e atingiu US$ 1,7 bilhão, um aumento de cerca de 500% em relação ao mesmo período do ano passado.

O resultado aparece em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teve início em abril, com o "Dia da Libertação".

Apesar do crescimento de 7,7% da corrente de comércio, totalizando US$ 41,7 bilhões - o 2º maior valor da série histórica -, o levantamento da Amcham Brasil aponta efeitos cada vez mais visíveis das tarifas sobre setores estratégicos do Brasil. As exportações para os EUA somaram US$ 20,0 bilhões no primeiro semestre de 2025, um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Segundo a Amcham, o desempenho superou a ligeira queda nas exportações brasileiras ao mundo (-0,6%) e alguns dos principais parceiros como a China (queda de 7,5%) e a União Europeia (+2,6%). Entre os cinco maiores destinos, apenas a Argentina (+55,4%), teve alta acima de EUA, como um reflexo da recuperação econômica do país vizinho.

Os 10 principais produtos exportados para os EUA

Óleos brutos de petróleo​

Produtos semi-acabados de ferro ou aço​

Café não torrado​

Aeronaves

Ferro-gusa​

Óleos combustíveis​

Carne bovina ​

Sucos de frutas​

Celulose​

Instalações e equip. de engenharia civil

Segundo o levantamento, as exportações industriais totais aos EUA cresceram 4,4%, de US$ 19,2 bilhões para US$ 20 bilhões. O resultado fez com que o país tenha ampliado sua liderança como principal destino da indústria brasileira de bens industriais, que subiram de US$ 14,7 para US$ 16 bilhões no período.

​Impactos em setores

Segundo a Amcham, apesar do desempenho geral positivo das exportações brasileiras no primeiro semestre, setores estratégicos já começam a apresentar retração nas vendas aos Estados Unidos como consequência direta das tarifas atualmente em vigor.

Dentre os 10 principais produtos que tiveram queda nas exportações, oito deles estão sujeitos a aumentos tarifários, como celulose (-14,9%), motores (-7,6%), máquinas e equipamentos (-23,6%), manufaturas de madeira (-14,0%) e autopeças (-5,6%).