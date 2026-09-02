Uber anuncia corte de 3,3 mil funcionários e retoma crise de 2020

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A Uber está passando por uma reestruturação em seu corpo de funcionários. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 2, o desligamento de cerca de 3,3 mil postos de trabalho, totalizando 10% da força trabalhista atual.

De acordo com a multinacional americana, o corte foi realizado devido a uma redução de custos, ocasionada pela queda das ações em quase 8% em 2026, além do desempenho abaixo do índice S&P 500.

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A crise se assemelha ao histórico de demissões da Uber em 2020, quando cortaram cerca de 6,7 mil empregados, devido às medidas e restrições impostas pela pandemia causada pela Covid-19.

Além da redução de colaboradores, que atingia a marca de 34 mil no início do ano, a empresa concentrará suas equipes globais apenas em Nova York e São Francisco, nos Estados Unidos, exigindo a mudança de funcionários para as sedes.