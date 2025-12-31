Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Valor do gás de cozinha vai aumentar em 2026; saiba detalhes

O preço do item essencial da cozinha ficará mais caro na Bahia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/12/2025 - 14:44 h
O combustível também sofrerá alteração
O combustível também sofrerá alteração -

O gás de cozinha ficará mais caro em 2026. O item essencial do dia a dia dos baianos sofrerá um reajuste de cerca de R$ 5 na Bahia, a partir da próxima sexta-feira, 2, aumentando as despesas.

As informações foram divulgadas pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas). Eles seguirão a regra do aumento da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que também afetará o valor em outras regiões do Brasil.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Adeus, código de barras! Saiba como serão as compras agora
Corrida pela Mega da Virada cria fila virtual no site da Caixa
Bolsa tem melhor ano em quase uma década; dólar perde força em 2025

O valor do ICMS, que era de R$ 1,39, passa para R$ 1,47 por quilo do gás em 2026, afetando também o valor dos combustíveis. A mudança já havia sido anunciada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Ministério da Fazenda, em setembro de 2025.

Ainda não se sabe o novo valor do combustível, mas os postos também sofrerão com a mudança, que é um dos itens que mais pesa no índice oficial de inflação. As empresas deverão atualizar os valores logo na virada do ano ou assim que receberem as novas cargas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gás de cozinha ICMS preço gás de cozinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O combustível também sofrerá alteração
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

O combustível também sofrerá alteração
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

O combustível também sofrerá alteração
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

O combustível também sofrerá alteração
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x