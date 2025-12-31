MUDANÇA
Valor do gás de cozinha vai aumentar em 2026; saiba detalhes
O preço do item essencial da cozinha ficará mais caro na Bahia
Por Franciely Gomes
O gás de cozinha ficará mais caro em 2026. O item essencial do dia a dia dos baianos sofrerá um reajuste de cerca de R$ 5 na Bahia, a partir da próxima sexta-feira, 2, aumentando as despesas.
As informações foram divulgadas pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas). Eles seguirão a regra do aumento da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que também afetará o valor em outras regiões do Brasil.
O valor do ICMS, que era de R$ 1,39, passa para R$ 1,47 por quilo do gás em 2026, afetando também o valor dos combustíveis. A mudança já havia sido anunciada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Ministério da Fazenda, em setembro de 2025.
Ainda não se sabe o novo valor do combustível, mas os postos também sofrerão com a mudança, que é um dos itens que mais pesa no índice oficial de inflação. As empresas deverão atualizar os valores logo na virada do ano ou assim que receberem as novas cargas.
