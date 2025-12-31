Valor do gás de cozinha vai aumentar em 2026; saiba detalhes

O combustível também sofrerá alteração - Foto: Ilustratativa | Freepik

O gás de cozinha ficará mais caro em 2026. O item essencial do dia a dia dos baianos sofrerá um reajuste de cerca de R$ 5 na Bahia, a partir da próxima sexta-feira, 2, aumentando as despesas.

As informações foram divulgadas pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas). Eles seguirão a regra do aumento da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que também afetará o valor em outras regiões do Brasil.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O valor do ICMS, que era de R$ 1,39, passa para R$ 1,47 por quilo do gás em 2026, afetando também o valor dos combustíveis. A mudança já havia sido anunciada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Ministério da Fazenda, em setembro de 2025.

Ainda não se sabe o novo valor do combustível, mas os postos também sofrerão com a mudança, que é um dos itens que mais pesa no índice oficial de inflação. As empresas deverão atualizar os valores logo na virada do ano ou assim que receberem as novas cargas.