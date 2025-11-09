Varejo on-line lança quase 300 mil vagas para Black Friday e Natal

Shopee são dez mil postos temporários - Foto: Divulgação/Shopee

O varejo on-line se prepara para a Black Friday e o Natal, com a oferta de milhares de vagas temporárias. A estratégia das plataformas é reforçar a operação logística para agilizar ao máximo as entregas que são mais volumosas no final de ano.

Somente na Black Friday, no dia 28, o comércio on-line brasileiro deve movimentar R$ 13,34 bilhões, 14,7% a mais que no ano passado, segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom).

A expectativa é que cerca de 267 mil vagas temporárias sejam abertas neste último trimestre do ano em comércio e serviços, especialmente na área logística dos e-commerces, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem).

Gigantes do e-commerce projetam dobro de vagas

A Amazon prevê contratar 13 mil temporários para Black Friday e Natal. O número é o dobro de 2024, e vai em linha com o crescimento da malha logística da empresa no Brasil, que abriu cem centros de distribuição (CDs) neste ano, chegando a 250.

A maior parte das vagas — 8,7 mil — está concentrada no Rio e em São Paulo. Os postos incluem funções como controle de estoque, conferência de encomendas, separação de mercadorias, emissão de notas fiscais e manutenção de equipamentos, sem exigência de experiência prévia.

Na Shopee, são dez mil postos temporários e permanentes para a atuação nos 14 centros de distribuição e 200 hubs logísticos na operação das três grandes datas de vendas: o 11/11, a Black Friday e o Natal.

“Nossa capacidade de processamento mais do que dobrou em comparação a novembro de 2024, impulsionada pela abertura de centros de distribuição. E ampliamos a cobertura da entrega rápida no mesmo dia e até o dia seguinte em mais de 75 cidades — diz Felipe Piringer, diretor de Marketing da Shopee