Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRABALHO TEMPORÁRIO

Varejo on-line lança quase 300 mil vagas para Black Friday e Natal

A estratégia das plataformas é reforçar a operação logística para agilizar ao máximo as entregas

Carla Melo

Por Carla Melo

09/11/2025 - 15:28 h
Shopee são dez mil postos temporários
Shopee são dez mil postos temporários -

O varejo on-line se prepara para a Black Friday e o Natal, com a oferta de milhares de vagas temporárias. A estratégia das plataformas é reforçar a operação logística para agilizar ao máximo as entregas que são mais volumosas no final de ano.

Somente na Black Friday, no dia 28, o comércio on-line brasileiro deve movimentar R$ 13,34 bilhões, 14,7% a mais que no ano passado, segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom).

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A expectativa é que cerca de 267 mil vagas temporárias sejam abertas neste último trimestre do ano em comércio e serviços, especialmente na área logística dos e-commerces, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem).

Gigantes do e-commerce projetam dobro de vagas

A Amazon prevê contratar 13 mil temporários para Black Friday e Natal. O número é o dobro de 2024, e vai em linha com o crescimento da malha logística da empresa no Brasil, que abriu cem centros de distribuição (CDs) neste ano, chegando a 250.

A maior parte das vagas — 8,7 mil — está concentrada no Rio e em São Paulo. Os postos incluem funções como controle de estoque, conferência de encomendas, separação de mercadorias, emissão de notas fiscais e manutenção de equipamentos, sem exigência de experiência prévia.

Leia Também:

Com descontos de 82%, Itaú leiloa mais de 200 imóveis em todo o Brasil
Quer ficar milionário? Mega-Sena acumula e paga R$ 67 milhões
Por que você não deve comprar de madrugada na Black Friday

Na Shopee, são dez mil postos temporários e permanentes para a atuação nos 14 centros de distribuição e 200 hubs logísticos na operação das três grandes datas de vendas: o 11/11, a Black Friday e o Natal.

“Nossa capacidade de processamento mais do que dobrou em comparação a novembro de 2024, impulsionada pela abertura de centros de distribuição. E ampliamos a cobertura da entrega rápida no mesmo dia e até o dia seguinte em mais de 75 cidades — diz Felipe Piringer, diretor de Marketing da Shopee

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Black Friday Contratações E-commerce logística natal Vagas temporárias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Shopee são dez mil postos temporários
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Shopee são dez mil postos temporários
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Shopee são dez mil postos temporários
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Shopee são dez mil postos temporários
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x