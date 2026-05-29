Veja como declarar o IRPF 2026 de forma rápida e não pagar multa

Faltam poucas horas para o fim do prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF 2026). Até a quinta-feira, 28, cerca de 5,1 milhões de pessoas ainda não acertaram as contas com o Leão.

São obrigadas a declarar pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920. (Lista completa no final da reportagem)

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Quem não enviar a declaração no prazo, que termina às 23h59, pagará multa de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Declarar de forma mais rápida

Um dos caminhos mais rápidos é o uso da declaração pré-preenchida, que já apresenta informações automáticas sobre rendimentos, pagamentos e deduções, de acordo com banco de dados do Fisco, garantindo mais rapidez e segurança no envio.

Entre os dados atualizados automaticamente estão:

rendimentos;

deduções;

bens;

direitos;

dívidas;

ônus reais (encargos, dívidas ou restrições legais vinculadas a imóveis);

informações de renda variável; e

dados sobre empregados domésticos

Além disso, ao utilizar a pré-preenchida, o contribuinte entra na lista de prioridades para receber a restituição.

Para a entrega com esse modelo, entretanto, é preciso ter cautela, afinal a declaração pré-preenchida pode ter novidades sistêmicas, que podem conter inconsistências no preenchimento dos dados.

Mas a Receita Federal faz alerta

A Receita informa que as informações presentes na pré-preenchida precisam ser verificadas e confirmadas pelo contribuinte, ao serem informações de terceiros. A expectativa é que ultrapasse a marca de 60% dos declarantes optantes pela declaração pré-preenchida.

A alteração da declaração pode ser feita a qualquer momento após a entrega, caso você tenha se lembrado posteriormente de não ter inserido uma informação. A outra possibilidade é você realizar a retificação se for informado pela Receita Federal de que há inconsistências.

Para o contador Ademilton Mendes, é preciso ter atenção às informações que são importadas automaticamente para o documento e a necessidade de completar a declaração com as demais informações.

"Alguns dados não são importados, como a receita de aluguel, ou aplicações na bolsa de valores, na B3, ações, fundos imobiliários, outro tipo de ativo, é preciso que você faça um controle e declarar. Outra situação que é preciso atenção é o financiamento imobiliário Como se trata de um bem, você tem que fazer o controle, os pagamentos, declarar lá tudo que foi descrito, entrada em contrato, tudo detalhado para evitar o risco de fazer a declaração incorreta", disse ele.



Como fazer a declaração pré-preenchida

Online

Acesse o canal abaixo com sua conta gov.br;

Clique no ano desejado;

Clique em "Preencher declaração"

Escolha a opção "Pré-Preenchida".

Pelo celular ou tablet

Baixe o app e acesse com sua conta gov.br;

Toque sobre o ano desejado;

Toque em "Preencher Declaração"; e

Escolha a opção "Pré-Preenchida".

Pelo programa de computador

Baixe, instale e abra o programa;

Clique em "Entrar com gov.br";

Clique na aba "Nova"; e

"Iniciar declaração a partir da pré-preenchida".

Quem é obrigado a declaração o IRPF 2026

A Receita detalhou quais são os públicos obrigados a apresentar a declaração do Imposto de Renda este ano. São eles: