Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões

Reforma amplia espaços de ensino, esporte e inclusão em Salvador

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Colégio Duque de Caxias ganha nova estrutura na Liberdade, em Salvador
Colégio Duque de Caxias ganha nova estrutura na Liberdade, em Salvador - Foto: Divulgação Douglas Amaral/SEC

O Colégio Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias, localizado no bairro da Liberdade, em Salvador, passou a contar com uma nova estrutura após a conclusão das obras de modernização entregues nesta sexta-feira, 17. A reforma beneficia mais de 1,5 mil estudantes e amplia os espaços voltados ao ensino, ao esporte e às atividades pedagógicas.

As obras, que fecharam com um orçamento de R$ 22,5 milhões, proporcionaram à unidade:

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • 31 salas de aula climatizadas;
  • oito laboratórios;
  • quadra poliesportiva coberta;
  • campo de futebol society;
  • vestiário;
  • guarita;
  • salas multiuso e de Atendimento Educacional Especializado (AEE);
  • restaurante;
  • auditório com capacidade para 115 pessoas;
  • biblioteca.
  • 1 de 7 Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões
    |
  • 2 de 7 Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões
    |
  • 3 de 7 Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões
    |
  • 4 de 7 Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões
    |
  • 5 de 7 Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões
    |
  • 6 de 7 Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões
    |
  • 7 de 7 Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões
    |

Memórias do CETI Duque de Caxias

A renovação da unidade foi um marco para quem construiu histórias dentro do CETI Duque de Caxias. A professora aposentada Ivete Maria Cerqueira compartilhou sua trajetória e relatou a transformação do espaço escolar.

"Eu me aposentei no ano passado, mas passei por todo o processo de transformação do Duque de Caxias. E, hoje, retornar a esta escola, onde vivi por 25 anos, é emocionante. O bairro da Liberdade tem uma história e este colégio faz parte dela. A escola abraça a comunidade e a comunidade abraça a escola", relatou.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Salvador entrega 25,5 mil kits escolares a creches parceiras e projeta novas vagas
Salvador entrega 25,5 mil kits escolares a creches parceiras e projeta novas vagas imagem

EDUCAÇÃO

Estudantes de Lauro conquistam medalhas em olimpíada de matemática
Estudantes de Lauro conquistam medalhas em olimpíada de matemática imagem

EDUCAÇÃO

Educação financeira nas escolas vai reduzir dívidas entre jovens; entenda
Educação financeira nas escolas vai reduzir dívidas entre jovens; entenda imagem

Dielson Lessa, que atuou como professor de Educação Física da instituição por 40 anos, ressaltou a relevância da obra. "Esta é uma modernização extraordinária, que vai recolocar o Duque de Caxias no caminho certo. Daqui, saíram vários frutos importantes e com esta nova estrutura temos a oportunidade de ver novos talentos partindo daqui".

A entrega da obra faz parte do Programa Bahia pela Paz do Governo do Estado. A ação articula diversas secretarias e é voltada à prevenção e à redução da violência letal entre crianças, adolescentes e jovens em situação de alta vulnerabilidade social, bem como ao fortalecimento de suas famílias.

A iniciativa adota uma perspectiva ampliada de segurança pública, articulando ações de cidadania, garantia de direitos, inclusão social e atuação qualificada das forças de segurança, por meio da integração entre secretarias estaduais e do apoio do sistema de Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação Salvador

Relacionadas

Mais lidas