EDUCAÇÃO
Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões
Reforma amplia espaços de ensino, esporte e inclusão em Salvador
O Colégio Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias, localizado no bairro da Liberdade, em Salvador, passou a contar com uma nova estrutura após a conclusão das obras de modernização entregues nesta sexta-feira, 17. A reforma beneficia mais de 1,5 mil estudantes e amplia os espaços voltados ao ensino, ao esporte e às atividades pedagógicas.
As obras, que fecharam com um orçamento de R$ 22,5 milhões, proporcionaram à unidade:
- 31 salas de aula climatizadas;
- oito laboratórios;
- quadra poliesportiva coberta;
- campo de futebol society;
- vestiário;
- guarita;
- salas multiuso e de Atendimento Educacional Especializado (AEE);
- restaurante;
- auditório com capacidade para 115 pessoas;
- biblioteca.
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Memórias do CETI Duque de Caxias
A renovação da unidade foi um marco para quem construiu histórias dentro do CETI Duque de Caxias. A professora aposentada Ivete Maria Cerqueira compartilhou sua trajetória e relatou a transformação do espaço escolar.
"Eu me aposentei no ano passado, mas passei por todo o processo de transformação do Duque de Caxias. E, hoje, retornar a esta escola, onde vivi por 25 anos, é emocionante. O bairro da Liberdade tem uma história e este colégio faz parte dela. A escola abraça a comunidade e a comunidade abraça a escola", relatou.
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Dielson Lessa, que atuou como professor de Educação Física da instituição por 40 anos, ressaltou a relevância da obra. "Esta é uma modernização extraordinária, que vai recolocar o Duque de Caxias no caminho certo. Daqui, saíram vários frutos importantes e com esta nova estrutura temos a oportunidade de ver novos talentos partindo daqui".
A entrega da obra faz parte do Programa Bahia pela Paz do Governo do Estado. A ação articula diversas secretarias e é voltada à prevenção e à redução da violência letal entre crianças, adolescentes e jovens em situação de alta vulnerabilidade social, bem como ao fortalecimento de suas famílias.
A iniciativa adota uma perspectiva ampliada de segurança pública, articulando ações de cidadania, garantia de direitos, inclusão social e atuação qualificada das forças de segurança, por meio da integração entre secretarias estaduais e do apoio do sistema de Justiça.