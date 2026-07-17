Colégio da Liberdade ganha nova estrutura avaliada em 22,5 milhões

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O Colégio Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias, localizado no bairro da Liberdade, em Salvador, passou a contar com uma nova estrutura após a conclusão das obras de modernização entregues nesta sexta-feira, 17. A reforma beneficia mais de 1,5 mil estudantes e amplia os espaços voltados ao ensino, ao esporte e às atividades pedagógicas.

As obras, que fecharam com um orçamento de R$ 22,5 milhões, proporcionaram à unidade:

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31 salas de aula climatizadas;

oito laboratórios;

quadra poliesportiva coberta;

campo de futebol society;

vestiário;

guarita;

salas multiuso e de Atendimento Educacional Especializado (AEE);

restaurante;

auditório com capacidade para 115 pessoas;

biblioteca.

1 de 7 | Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

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Memórias do CETI Duque de Caxias

A renovação da unidade foi um marco para quem construiu histórias dentro do CETI Duque de Caxias. A professora aposentada Ivete Maria Cerqueira compartilhou sua trajetória e relatou a transformação do espaço escolar.

"Eu me aposentei no ano passado, mas passei por todo o processo de transformação do Duque de Caxias. E, hoje, retornar a esta escola, onde vivi por 25 anos, é emocionante. O bairro da Liberdade tem uma história e este colégio faz parte dela. A escola abraça a comunidade e a comunidade abraça a escola", relatou.

Dielson Lessa, que atuou como professor de Educação Física da instituição por 40 anos, ressaltou a relevância da obra. "Esta é uma modernização extraordinária, que vai recolocar o Duque de Caxias no caminho certo. Daqui, saíram vários frutos importantes e com esta nova estrutura temos a oportunidade de ver novos talentos partindo daqui".

A entrega da obra faz parte do Programa Bahia pela Paz do Governo do Estado. A ação articula diversas secretarias e é voltada à prevenção e à redução da violência letal entre crianças, adolescentes e jovens em situação de alta vulnerabilidade social, bem como ao fortalecimento de suas famílias.

A iniciativa adota uma perspectiva ampliada de segurança pública, articulando ações de cidadania, garantia de direitos, inclusão social e atuação qualificada das forças de segurança, por meio da integração entre secretarias estaduais e do apoio do sistema de Justiça.