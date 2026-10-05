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EDUCAÇÃO

Curso gratuito de IA para professores abre vagas; veja como participar

Programa busca atualizar o repertório pedagógico de quem dá aula em faculdades

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Freepik

Professores do ensino superior terão acesso a um curso online gratuito de inteligência artificial (IA), com inscrições abertas a partir de 15 de outubro. No total, o Santander Professores: Novas Competências vai abrir 2 mil vagas, também em didática, comunicação e sustentabilidade.

Em parceria com a Universidade Corporativa Semesp, o programa busca atualizar o repertório pedagógico de quem dá aula em faculdades.

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Na trilha de IA aplicada ao ensino, o docente vai aprender:

  • Montar planos de aula com apoio da tecnologia;
  • avaliar estudantes que recorrem a esse tipo de ferramenta;
  • identificar onde o uso esbarra em limites éticos.

A IA volta a aparecer em Metodologias Ativas, ao lado da sala de aula invertida, do ensino baseado em projetos e da solução de problemas em grupo.

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Já este curso trata da relação do professor com estudantes, colegas e lideranças, incluindo canais digitais e práticas de diversidade e antidiscriminação. Educação Sustentável leva práticas sustentáveis para o plano de aula, com referência à Agenda 2030 e aos ODS.

Além das aulas online, cada módulo termina com uma masterclass, e o banco informa que a etapa presencial está prevista para julho de 2027, na FGV, em São Paulo.

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Curso gratuito Inteligência Artificial santander

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