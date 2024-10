Desfile cívico de Vila de Abrantes celebra história e belezas de Camaçari

- Foto: Divulgação/Prefeitura de Camaçari

Foi realizado neste domingo, 22, como parte das celebrações pelo aniversário de emancipação política de Camaçari, que completa 266 anos no dia 28 de setembro, o desfile cívico de Vila de Abrantes. O evento destacou a relevância histórica da localidade, considerada o berço do município, com diversas referências às riquezas culturais e belezas naturais de Camaçari.

Promovido pela Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria da Educação (Seduc), o desfile contou com a participação de cerca de 1.500 alunos, de 10 escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, cujas performances, remetendo ao tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”, reverenciaram as origens da cidade, ao mesmo tempo em que projetavam um futuro inspirado pelas esperanças do presente.

Secretária da Educação, Neurilene Martins, participou do desfile | Foto: Divulgação/Prefeitura de Camaçari

A secretária da Educação, Neurilene Martins, explicou que as apresentações resultam de um processo de planejamento e produção que, a todo instante, esteve entrelaçado ao currículo formativo dos estudantes. “São homenagens através das quais os alunos expressam o orgulho de viver nessa cidade, que abriga tantas histórias e singularidades. É, também, a essência do nosso projeto pedagógico, a partir do qual as aprendizagens são desenvolvidas. Aqui, a sociedade vê um recorte das descobertas e realizações dos alunos, possibilitadas pelas vivências nas escolas”, descreveu.



Participaram do desfile cívico, alunos das escolas municipais Eliza Dias de Azevedo, Rural Boa União, Fazenda Cajazeiras, Maclina Maria da Glória e Giltônia Pereira de Souza, além do Centro Escolar Quilombola de Cordoaria, dos centros educacionais Tancredo Neves e Marquês de Abrantes, bem como das creches comunitárias Senhora Santana e Esperança da Estiva.

Evento destacou a relevância histórica da localidade, considerada o berço do município | Foto: Divulgação/Prefeitura de Camaçari

Um deles foi Arthur Silva, 9 anos, aluno da Fazenda Cajazeiras. “Sempre participo do desfile com a minha escola e gosto muito. Este ano, estou fantasiado de ‘menino maluquinho’, em homenagem ao escritor Ziraldo”, contou.



Para a população de Vila de Abrantes, a oportunidade de celebrar o aniversário do município, prestigiando o tradicional desfile cívico na comunidade, foi abraçada com animação, como revela a moradora do distrito, Kátia Nazaré, 56 anos. “Morar no circuito é um privilégio. Já participei muito e hoje estou prestigiando as novas gerações, inclusive meus netos”.

Desfile foi promovido pela Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria da Educação | Foto: Divulgação/Prefeitura de Camaçari

Já para Marilaine Oliveira, 26 anos, que estava acompanhada do marido Matheus Barbosa, 29, e do filho Joaquim Oliveira Barbosa, 5, foi uma experiência nova. “Esse é o nosso primeiro desfile, pois viemos do Rio Grande do Sul há cinco meses. É muito lindo, organizado, com as crianças motivadas e representando causas que fazem muito sentido, como a importância de cuidar do planeta e de respeitar a igualdade”.



Além das apresentações das escolas, também houve performances culturais, que incluem grupos percussivos, de cultura popular e filarmônicas, bem como bandas marciais e fanfarras, por meio da 3ª edição do Edital Evandro Amaro, promovido pela prefeitura, através da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com a Seduc, além do apoio de outras pastas e órgãos da estrutura administrativa, e de instituições parceiras.