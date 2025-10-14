Distribuição de kits para corrida da Educação vai até sexta-feira - Foto: Douglas Amaral

A distribuição dos kits da Corrida e Caminhada Educação em Movimento segue até sexta-feira, 17, na sede da Secretaria da Educação da Bahia (SEC). Para receber camisa, sacola sustentável, número de peito, viseira e barra de cereal, os participantes - professores, funcionários e estudantes da rede estadual - devem entregar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao programa Bahia Sem Fome.

A corrida está marcada para este sábado, 18, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e reforça o compromisso da SEC com saúde, integração e solidariedade. Segundo a pasta, são esperadas mais de 11 mil pessoas da capital e do interior.

A servidora do setor de Patrimônio da SEC, Thailla Alemar, destacou que a proposta vai além da prática esportiva. “A doação de alimentos amplia o impacto social da corrida e aproxima colegas em torno de uma causa comum”, avaliou.

A iniciativa é promovida pela SEC, por meio do Programa de Atenção à Saúde e de Valorização do Professor e do Trabalhador (PASVAP), com participação simultânea dos 27 Núcleos Territoriais de Educação. A coleta de alimentos e a preparação dos participantes reforçam o objetivo do evento, que integra hábitos saudáveis com responsabilidade social e promove a convivência entre profissionais da educação e estudantes.