ENEM
Confira 10 temas que podem cair na redação do Enem 2025
Boa nota na redação garante uma boa colocação no Enem
Por Redação
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos próximos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil e a redação tem um peso decisivo no momento da avaliação.
A construção de um repertório sociocultural sólido e o desenvolvimento do pensamento crítico são diferenciais para quem deseja alcançar uma boa nota no texto.
Nos últimos cinco anos, os temas propostos no Enem têm abordado questões sociais, culturais e de cidadania, exigindo dos participantes uma análise crítica e a capacidade de propor soluções para problemas relevantes da sociedade brasileira. “Esses temas seguem o padrão de uma dissertação argumentativa e demandam do estudante mais do que domínio técnico da escrita: é preciso reflexão”, afirma o diretor-pedagógico da Rede Alfa CEM Bilíngue, Rafael Galvão.
De acordo com o educador, dez assuntos se destacam como possíveis temas para a redação de 2025. Entre eles, os desafios da qualificação do trabalhador frente à revolução tecnológica e à inteligência artificial, a precarização do trabalho e seus impactos familiares, e os dilemas éticos da IA generativa. Também entram em pauta a preservação cultural dos povos originários, a segurança alimentar e a sustentabilidade urbana.
Rafael Galvão destaca ainda a importância de o candidato fundamentar seus textos com dados e fontes oficiais, como IBGE, ONU e Unesco. “A utilização de informações confiáveis valoriza o argumento e demonstra maturidade intelectual”, ressalta.
Para o educador, o treino constante é o melhor caminho. “Faça o máximo de redações que puder, peça feedbacks e estude textos que tiraram nota mil. Compreender como se constrói uma boa argumentação e repertório é o que diferencia os melhores resultados”, conclui Galvão.
