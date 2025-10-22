Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > educação > ENEM
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENEM

Confira 10 temas que podem cair na redação do Enem 2025

Boa nota na redação garante uma boa colocação no Enem

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 12:27 h
Aluno fazendo a prova do Enem na Bahia
Aluno fazendo a prova do Enem na Bahia -

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos próximos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil e a redação tem um peso decisivo no momento da avaliação.

A construção de um repertório sociocultural sólido e o desenvolvimento do pensamento crítico são diferenciais para quem deseja alcançar uma boa nota no texto.

Tudo sobre Enem em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos últimos cinco anos, os temas propostos no Enem têm abordado questões sociais, culturais e de cidadania, exigindo dos participantes uma análise crítica e a capacidade de propor soluções para problemas relevantes da sociedade brasileira. “Esses temas seguem o padrão de uma dissertação argumentativa e demandam do estudante mais do que domínio técnico da escrita: é preciso reflexão”, afirma o diretor-pedagógico da Rede Alfa CEM Bilíngue, Rafael Galvão.

Leia Também:

Aulão gratuito para o Enem acontece nesta quinta em Salvador
Em dúvida? Veja 5 dicas de como estudar para os concursos
Voluntários do Enem podem receber mais de R$ 2 mil; saiba como

De acordo com o educador, dez assuntos se destacam como possíveis temas para a redação de 2025. Entre eles, os desafios da qualificação do trabalhador frente à revolução tecnológica e à inteligência artificial, a precarização do trabalho e seus impactos familiares, e os dilemas éticos da IA generativa. Também entram em pauta a preservação cultural dos povos originários, a segurança alimentar e a sustentabilidade urbana.

Rafael Galvão destaca ainda a importância de o candidato fundamentar seus textos com dados e fontes oficiais, como IBGE, ONU e Unesco. “A utilização de informações confiáveis valoriza o argumento e demonstra maturidade intelectual”, ressalta.

Para o educador, o treino constante é o melhor caminho. “Faça o máximo de redações que puder, peça feedbacks e estude textos que tiraram nota mil. Compreender como se constrói uma boa argumentação e repertório é o que diferencia os melhores resultados”, conclui Galvão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação enem 2025 Redação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aluno fazendo a prova do Enem na Bahia
Play

Portões do Enem são abertos no segundo domingo de provas

Aluno fazendo a prova do Enem na Bahia
Play

Secretária de Educação relata expectativas para segundo dia de Enem

x