PREPARAÇÃO
ENEM: 5 dicas essenciais para gabaritar a prova de inglês
Estratégia não é decorar gramática, mas sim dominar a leitura eficiente
Por Isabela Cardoso
A reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige inteligência, especialmente na prova de Linguagens. Para quem busca a pontuação máxima na parte de Inglês no ENEM, a estratégia não é decorar gramática, mas sim dominar a leitura eficiente.
Segundo especialistas da área, a chave está em uma abordagem focada em compreensão contextual e em "ler nas entrelinhas". Reginaldo Kaeneêne Santos, CEO da KNN Idiomas Brasil, reforça a tese.
“A prova de inglês no Enem é uma prova de leitura eficiente, não de gramática pura. O candidato que domina a habilidade de ‘ler nas entrelinhas’ tem uma vantagem enorme", disse.
Para acelerar os resultados e garantir os acertos, a KNN Idiomas listou 5 habilidades de heitura essenciais que podem ser o seu atalho para uma média geral alta.
5 dicas para focar sua estratégia na prova de inglês
Foque nestes pontos-chave para transformar sua forma de ler e interpretar os textos do exame:
1. Não traduza, contextualize!
O maior erro é a tentativa desesperada de traduzir cada palavra. O foco do ENEM é a compreensão geral da mensagem.
O que fazer: Encontrou um termo desconhecido? Sublinhe e continue a leitura. O significado é quase sempre revelado pelo contexto da frase ou do parágrafo seguinte.
O que evitar: Parar a leitura e gastar tempo tentando decifrar o significado literal. Lembre-se: a mensagem principal é mais importante.
2. Olhe a fonte e o gênero textual
O formato de um texto (seu gênero) é uma pista poderosa sobre sua intenção.
Visão estratégica: Antes de ler, olhe a fonte e o formato. Uma tirinha usa humor, uma propaganda usa persuasão, um artigo de notícias usa fatos.
Exemplos: Um texto de site acadêmico terá vocabulário formal, enquanto um post de blog será informal. Essa visão contextual direciona sua interpretação e economiza tempo precioso.
3. Palavras-chave e elementos visuais
As questões do ENEM são elaboradas para que a resposta seja encontrada por meio de pistas no texto.
Técnica de leitura: Circule as palavras-chave do enunciado da questão e procure-as exatamente no texto.
Não ignore: Títulos em negrito, itálicos, tópicos e, principalmente, imagens. Esses elementos visuais servem como âncoras de significado e, muitas vezes, contêm a ideia principal.
4. Entenda os conectores lógicos (Connectors)
Conectores são a espinha dorsal da progressão de ideias. Eles mostram a relação entre as frases, mesmo quando o vocabulário é escasso.
Palavras-Chave:
- Contraste: however (entretanto), although (embora)
- Causa/Consequência: therefore (portanto), because (porque)
- Adição: moreover (além disso)
Vantagem: Identificar o conector correto permite que você entenda a lógica do autor, garantindo a interpretação correta.
5. Invista no 'listening' para turbinar o vocabulário de leitura
Pode parecer contraintuitivo, mas o contato regular com o inglês falado é um treino cerebral poderoso para a prova escrita.
Treino orgânico: Músicas, podcasts, e filmes (sem legenda em português) ajudam o cérebro a aprender vocabulário de forma orgânica.
Resultado na prova: Quanto mais você escuta, mais rápido você reconhece e processa o vocabulário na prova escrita, aumentando sua velocidade de leitura e retenção de informação.
