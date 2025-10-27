Sisu 2026 aceitará notas de até três anos antenriores: entenda

As instituições públicas de ensino superior já podem formalizar adesão ao Sisu 2026 - Foto: Juca Varella/Agência Brasil

Pela primeira vez na história, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai aceitar notas do Enem das três edições mais recentes, 2023, 2024 e 2025, para o ingresso em universidades públicas em 2026. A mudança, publicada no Edital nº 22/2025 no Diário Oficial da União, representa uma das alterações mais significativas desde a criação do programa.

Com a nova regra, o estudante que prestou o Enem 2023, mesmo sem ter feito a prova novamente, poderá disputar vagas pelo Sisu 2026. Isso significa que cada participante poderá usar a nota que lhe garantir a melhor média ponderada no curso desejado.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o sistema fará automaticamente o cálculo e considerará a pontuação mais vantajosa, de acordo com os pesos definidos por cada instituição.

Como funciona a média ponderada no Sisu

As notas do Enem são compostas por cinco áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação. Cada universidade e curso atribuem pesos diferentes a essas áreas.

Por exemplo:

Cursos de Engenharia e Física valorizam mais o desempenho em Matemática e Ciências da Natureza.

Graduações em Jornalismo ou Direito tendem a priorizar Linguagens e Ciências Humanas.

Dessa forma, a média final do candidato será ajustada conforme o curso escolhido, aumentando suas chances de aprovação com a nota mais favorável.

Notas de diferentes anos são comparáveis

Uma dúvida comum é como o sistema garante justiça entre provas de anos diferentes. O Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método que avalia a coerência das respostas e permite comparar desempenhos entre edições distintas.

Assim, mesmo que uma edição tenha sido considerada mais “fácil” ou “difícil”, a pontuação final mantém equivalência, garantindo que todos os candidatos sejam avaliados com critérios justos.

Quem não poderá usar as notas antigas

A nova regra não se aplica aos chamados treineiros, aqueles estudantes que ainda não concluíram o ensino médio quando fizeram o Enem. Apenas as notas obtidas a partir do ano de conclusão do curso poderão ser usadas no Sisu.

Universidades já podem aderir ao Sisu 2026

As instituições públicas de ensino superior já podem formalizar adesão ao Sisu 2026. O prazo vai de 27 de outubro a 28 de novembro, por meio da plataforma Sisu Gestão.

Durante esse período, universidades e institutos federais poderão revisar e ajustar seus termos de participação antes da assinatura final. A exigência é que todas tenham finalizado o preenchimento das vagas da edição anterior.

O que é o Sisu e como ele funciona

Criado pelo governo federal, o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é o programa que reúne as vagas de universidades públicas de todo o país e permite a inscrição gratuita de candidatos com base na nota do Enem.

Desde 2024, o Sisu passou a ter edição única anual, com cursos que iniciam no primeiro ou no segundo semestre. Na edição de 2025, o sistema ofereceu 261,7 mil vagas em 6.851 cursos de 124 instituições públicas.

O novo formato, com uso ampliado das notas, busca democratizar o acesso ao ensino superior e aumentar as oportunidades para quem obteve bons resultados em anos anteriores.