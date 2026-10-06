Estudantes da Bahia apresentam pesquisas em evento na Colômbia

A ciência produzida nas escolas públicas da Bahia vai atravessar as fronteiras do estado. Nesta terça-feira, 6, três estudantes da rede estadual embarcam para Montería, na Colômbia, acompanhados por suas professoras orientadoras, para apresentar projetos de pesquisa no 29º Encontro Nacional e 23º Internacional de Grupos de Pesquisa. A participação é viabilizada pelo edital Da Bahia Para o Mundo, da Secretaria da Educação do Estado (SEC), que financia a presença de estudantes e professores em eventos científicos nacionais e internacionais.

Representando Sapeaçu, viaja David Cézar Araújo, estudante do Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo Jonival Lucas, acompanhado da professora de Física Leila Maria Salomão. A dupla apresentará um projeto que aproxima a ciência da literatura de cordel para abordar a Teoria da Relatividade e o eclipse solar de 1919, observado em Sobral, no Ceará.

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A pesquisa surgiu a partir de uma proposta interdisciplinar desenvolvida na escola. Para tornar conceitos da Física mais próximos dos estudantes, o trabalho reuniu elementos da cultura nordestina e atividades práticas, como a construção de uma maquete eletrônica do eclipse, uma luneta para estudar óptica e um livro de cordel sobre o tema.

A viagem de David, no entanto, será marcada pela ausência de dois amigos que também faziam parte da construção do projeto. Pedro Paulo Assis e João Vitor Lima integravam o grupo de estudantes que desenvolveu a pesquisa. No último sábado, 3, às vésperas do embarque, os dois sofreram um acidente de motocicleta. Pedro faleceu e João permanece hospitalizado.

Pedro participou do projeto desde o início e, segundo a professora Leila, ajudava na organização e na produção de conteúdos. João também atuava nas filmagens e edições. Os três eram próximos e compartilhavam as atividades do clube de ciências da escola. “Era o trio, era o trio realmente: Pedro, David e João”, relatou a professora.

A partida para a Colômbia também será uma forma de homenagear Pedro e manter presente a contribuição do estudante para o trabalho construído pelo grupo. “O clube é um só coração. Então Pedro vai continuar com a gente, nos nossos corações para sempre”, afirmou Leila.

Mesmo diante da perda, David decidiu seguir viagem e apresentar o trabalho também em nome dos amigos. Antes do embarque, o estudante afirmou que pretende levar consigo a memória da amizade construída durante o projeto. “Eu diria para todo mundo ser forte. O que aconteceu era para acontecer, e nós estaremos sempre juntos”, disse.

Pesquisa de Sapeaçu chega à Colômbia levando a memória e a dedicação do jovem Pedro - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

De Alagoinhas, embarcam Dailane Batista Santana e Yasmim Leite Nunes, estudantes do Colégio da Polícia Militar Professor Carlos Rosa, acompanhadas da professora de Geografia e Filosofia Talia Moraes Lima. As duas apresentarão o projeto “Potência preta: vozes femininas no empreendedorismo juvenil”, que investiga as trajetórias de jovens negras empreendedoras, os desafios enfrentados por elas e as possibilidades de fortalecimento dessas iniciativas.

Para Dailane, a pesquisa nasceu da percepção sobre as dificuldades enfrentadas por mulheres negras no mercado de trabalho. “As mulheres negras sofrem preconceito, racismo, dificuldades no mercado de trabalho”, afirmou a estudante. O projeto também prevê a criação de um perfil nas redes sociais para divulgar negócios, oportunidades e projetos desenvolvidos por essas mulheres.

Yasmim destaca que a experiência proporcionada pelo clube de ciências permitiu que as estudantes fossem além dos conteúdos tradicionais da sala de aula. “O clube de ciências da escola é uma iniciativa muito boa dos professores [...] faz com que a gente saia da sala de aula, daquele padrão, e consiga pensar além”, afirmou.

Para as duas estudantes de Alagoinhas, a viagem também representa uma experiência inédita. Esta será a primeira vez que Dailane e Yasmim viajam para fora do país. “Ainda não caiu a ficha de que eu estou aqui, mas eu estou muito feliz por estar apresentando o projeto”, contou Yasmim.

Edital Da Bahia Para o Mundo leva pesquisas de Sapeaçu e Alagoinhas a evento internacional - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

Ciência além da sala de aula

Além de garantir a participação em eventos internacionais, o edital Da Bahia Para o Mundo oferece passagens, diárias e inscrições para estudantes e professores orientadores. A iniciativa amplia as oportunidades para alunos da rede estadual e incentiva a produção científica, tecnológica e investigativa nas escolas baianas.

Na Colômbia, os três estudantes apresentarão trabalhos que nasceram de questões observadas e desenvolvidas dentro das próprias escolas. Entre a Física e a literatura de cordel e as discussões sobre empreendedorismo feminino e racismo, as pesquisas mostram como a investigação científica pode partir da realidade dos estudantes e transformar experiências locais em conhecimento compartilhado.