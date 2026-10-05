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Unicamp abre 431 vagas usando nota do Enem; confira as oportunidades

Candidatos podem escolher até dois cursos e precisam ter feito o Enem 2026

Alice Paulilo
Por
Ingresso na Unicamp pelo Enem vai até 20 de outubro
Ingresso na Unicamp pelo Enem vai até 20 de outubro - Foto: Thomaz Marostegan/Unicamp

O Enem-Unicamp, processo seletivo que utiliza a nota do Enem para ingresso na universidade, está com 431 vagas abertas até o dia 20 de outubro, às 17h. A modalidade acontece junto com o vestibular tradicional da instituição, de forma paralela.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Comvest, responsável pelos processos seletivos da Unicamp. A taxa é de R$ 50, e o pagamento pode ser feito até 21 de outubro pela rede bancária. A organização não aceita pagamentos por Pix.

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Como funciona o Enem-Unicamp?

Para participar, o candidato precisa fazer o Enem 2026, única edição aceita pela universidade. Cada participante pode escolher até dois cursos, conforme as opções disponíveis no edital.

Entre os cursos com maior número de vagas estão:

  • Graduações da área de ciências exatas - 23 vagas
  • Engenharia Mecânica - 14 vagas
  • Engenharia de Computação - 13 vagas
  • Medicina - 11 vagas

A universidade também reserva oportunidades para estudantes de escolas públicas, pessoas pretas, pardas ou indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans, travestis ou não binárias.

Quem pode concorrer?

Para disputar as vagas destinadas a estudantes de escolas públicas, é necessário ter feito todo o ensino médio em uma instituição pública brasileira. Quem estudou parte da formação em escola particular, mesmo com bolsa, não pode concorrer nessa categoria.

A certificação do ensino médio obtida pelo Enem ou pelo Encceja também não serve como comprovação de conclusão do ensino médio em escola pública. Além disso, pessoas que já tenham concluído graduação ou pós-graduação em instituição pública não podem participar do Enem-Unicamp.

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Candidatos que receberam isenção no Vestibular Unicamp 2027 também terão o benefício aplicado ao Enem-Unicamp.

A primeira chamada de aprovados está prevista para 25 de janeiro de 2027.

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Enem ensino superior

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