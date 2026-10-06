EDUCAÇÃO
UFSB abre vagas para 2027; confira cursos e como se inscrever
Interessados devem realizar a inscrição até sábado, 10, em link disponível na matéria
A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu vagas para reingresso, transferência externa e ingresso para portadores de diploma de graduação, com ingresso no período letivo 2027.1. Os interessados devem realizar a inscrição até sábado, 10.
Ao todo são ofertadas 701 vagas em cursos de graduação, que contemplam cursos ofertados nos campus de Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Jequié.
Quais os cursos disponíveis para a UFSB em 2027?
- Administração
- Agronomia
- Antropologia
- Artes do Corpo em Cena
- Bacharelado Interdisciplinar em Artes
- Bacharelado Interdisciplinar em Ciências
- Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades
- Ciências Biológicas
- Engenharia Agrícola e Ambiental
- Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade
- Engenharia Civil
- Engenharia de Cibersegurança
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Transportes e Logística
- Engenharia Florestal
- Engenharia Sanitária e Ambiental
- Gestão Ambiental
- História (Licenciatura)
- Jornalismo
- Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias
- Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias
- Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias
- Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias
- Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias
- Mídia e Tecnologia
- Mídias Digitais
- Oceanologia
- Produção Cultural
- Produção de Cacau e Chocolate (Tecnólogo)
- Som, Imagem e Movimento
Como realizar a inscrição para a UFSB 2027.1?
As inscrições serão realizadas até 10 de outubro, através deste link. A seleção será feita com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos dez anos, considerando a maior nota final obtida pelo candidato entre as edições de 2016 a 2025, desde que a nota da redação seja superior a zero.
Caso ainda restem vagas, os candidatos inscritos, mesmo sem a nota do Enem, passarão a concorrer às vagas remanescentes.
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Quais as diferenças nas modalidades?
- Reingresso: podem participar pessoas que foram estudantes de um curso de graduação da UFSB, mas tiveram a matrícula cancelada antes da conclusão. O reingresso ocorre no mesmo curso, com possibilidade de alteração apenas do local e do turno.
- Transferência externa: é destinada a estudantes com vínculo regular em cursos de graduação de outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, que desejem se transferir para o mesmo curso ou para um curso afim, observadas as regras de afinidade estabelecidas no edital.
- Portador de diploma: é destinada a pessoas que já possuem diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e desejam ingressar em um dos cursos disponíveis no processo seletivo.