UFSB abre vagas para 2027; confira cursos e como se inscrever

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A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu vagas para reingresso, transferência externa e ingresso para portadores de diploma de graduação, com ingresso no período letivo 2027.1. Os interessados devem realizar a inscrição até sábado, 10.

Ao todo são ofertadas 701 vagas em cursos de graduação, que contemplam cursos ofertados nos campus de Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Jequié.

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Quais os cursos disponíveis para a UFSB em 2027?

Administração

Agronomia

Antropologia

Artes do Corpo em Cena

Bacharelado Interdisciplinar em Artes

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades

Ciências Biológicas

Engenharia Agrícola e Ambiental

Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade

Engenharia Civil

Engenharia de Cibersegurança

Engenharia da Computação

Engenharia de Transportes e Logística

Engenharia Florestal

Engenharia Sanitária e Ambiental

Gestão Ambiental

História (Licenciatura)

Jornalismo

Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias

Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias

Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias

Mídia e Tecnologia

Mídias Digitais

Oceanologia

Produção Cultural

Produção de Cacau e Chocolate (Tecnólogo)

Som, Imagem e Movimento

Como realizar a inscrição para a UFSB 2027.1?

As inscrições serão realizadas até 10 de outubro, através deste link. A seleção será feita com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos dez anos, considerando a maior nota final obtida pelo candidato entre as edições de 2016 a 2025, desde que a nota da redação seja superior a zero.

Caso ainda restem vagas, os candidatos inscritos, mesmo sem a nota do Enem, passarão a concorrer às vagas remanescentes.

Quais as diferenças nas modalidades?