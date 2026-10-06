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UFSB abre vagas para 2027; confira cursos e como se inscrever

Interessados devem realizar a inscrição até sábado, 10, em link disponível na matéria

Luiza Nascimento
Por
UFSB
UFSB - Foto: Divulgação/UFSB

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu vagas para reingresso, transferência externa e ingresso para portadores de diploma de graduação, com ingresso no período letivo 2027.1. Os interessados devem realizar a inscrição até sábado, 10.

Ao todo são ofertadas 701 vagas em cursos de graduação, que contemplam cursos ofertados nos campus de Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Jequié.

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Quais os cursos disponíveis para a UFSB em 2027?

  • Administração
  • Agronomia
  • Antropologia
  • Artes do Corpo em Cena
  • Bacharelado Interdisciplinar em Artes
  • Bacharelado Interdisciplinar em Ciências
  • Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades
  • Ciências Biológicas
  • Engenharia Agrícola e Ambiental
  • Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade
  • Engenharia Civil
  • Engenharia de Cibersegurança
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Transportes e Logística
  • Engenharia Florestal
  • Engenharia Sanitária e Ambiental
  • Gestão Ambiental
  • História (Licenciatura)
  • Jornalismo
  • Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias
  • Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias
  • Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias
  • Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias
  • Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias
  • Mídia e Tecnologia
  • Mídias Digitais
  • Oceanologia
  • Produção Cultural
  • Produção de Cacau e Chocolate (Tecnólogo)
  • Som, Imagem e Movimento

Como realizar a inscrição para a UFSB 2027.1?

As inscrições serão realizadas até 10 de outubro, através deste link. A seleção será feita com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos dez anos, considerando a maior nota final obtida pelo candidato entre as edições de 2016 a 2025, desde que a nota da redação seja superior a zero.

Caso ainda restem vagas, os candidatos inscritos, mesmo sem a nota do Enem, passarão a concorrer às vagas remanescentes.

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Quais as diferenças nas modalidades?

  • Reingresso: podem participar pessoas que foram estudantes de um curso de graduação da UFSB, mas tiveram a matrícula cancelada antes da conclusão. O reingresso ocorre no mesmo curso, com possibilidade de alteração apenas do local e do turno.
  • Transferência externa: é destinada a estudantes com vínculo regular em cursos de graduação de outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, que desejem se transferir para o mesmo curso ou para um curso afim, observadas as regras de afinidade estabelecidas no edital.
  • Portador de diploma: é destinada a pessoas que já possuem diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e desejam ingressar em um dos cursos disponíveis no processo seletivo.
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Bahia UFSB universidade federal do sul da bahia

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