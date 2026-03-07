Menu
HOME > EDUCAÇÃO
CAPACITAÇÃO

IFBA oferece vagas para cursos gratuitos à distância; confira oportunidades

A seleção é uma parceria com o Ministério da Saúde para áreas ligadas à saúde

Carla Melo

Por Carla Melo

07/03/2026 - 12:01 h

As formações ofertadas visam capacitar profissionais do SUS em técnicas radiológicas
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), no campus Salvador, está com 200 vagas para cursos gratuitos à distância. A seleção é uma parceria com o Ministério da Saúde para áreas ligadas à saúde.

O objetivo da Formação Inicial e Continuada (FIC) é qualificar profissionais de acordo com as demandas sociais e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo a formação técnica com compromisso social e com a melhoria dos serviços de saúde pública.

As formações ofertadas nesta chamada pública visam capacitar profissionais do SUS em técnicas radiológicas. Serão dois cursos na modalidade de educação a distância (EaD), ambos com carga horária de 60h e duração de quatro meses.

Cursos

O curso “Capacitação em Técnicas Radiológicas: Proteção Radiológica no SUS” disponibiliza 100 vagas e é destinado a quem possui formação técnica e/ou tecnológica em radiologia.

Já o curso “Capacitação em Técnicas Radiológicas: Condutas de Mamografia para Atendimento a Pessoas Transgênero no Sistema Único de Saúde (SUS)” também oferta 100 vagas e é voltado a técnicos e tecnólogos em radiologia, além de outros/as profissionais da saúde que atuem em serviços de mamografia.

Do total de vagas por curso, serão asseguradas reservas conforme a legislação vigente e as políticas de ações afirmativas para pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD).

Inscrições

Os cursos serão realizados por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle IFBA, com início previsto para abril e término em agosto. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, no período de 6 a 20 de março.

O resultado preliminar da seleção está previsto para ser divulgado em 31 de março. Dúvidas e informações adicionais podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]. Todas as informações serão publicadas na página de extensão do campus.

Tags:

cursos cursos gratuitos Educação a Distância ifba

x