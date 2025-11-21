Menu
ENEM

Ministro de Lula faz revelação sobre possibilidade de anulação do Enem

Camilo Santana usou as redes sociais para transmitir mensagem aos candidatos após notícia vir à tona

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

21/11/2025 - 17:22 h
Ministro da Educação, Camilo Santana, negou que o Enem 2025 será anulado
-

O ministro da Educação, Camilo Santana, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 21, para tranquilizar os candidatos que prestaram, nos últimos dois domingos, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A possibilidade de anulação da prova foi aventada após a live de um universitário ter exibido ao menos cinco questões quase iguais às que caíram na avaliação oficial.

Por causa desse “esquema”, o Inep anulou três dessas questões “antecipadas” e acionou a Polícia Federal para apurar o caso.

Leia Também:

Polícia Federal abre inquérito para investigar divulgação indevida do Enem
Questões anuladas do Enem podem prejudicar candidatos? Veja explicação
Suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

No entanto, o titular do MEC garantiu que o cenário está descartado e que decisão de anular somente as três questões foi uma decisão “técnica de prevenção e de isonomia, para não prejudicar nenhum aluno”.

"Queria tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova. O Enem não será cancelado", afirmou Santana, em um vídeo. Ainda de acordo com ele, a previsão de que o resultado final será anunciado em janeiro está mantida.

As questões anuladas são:

  • Fotossíntese: (115 na cinza; 121 na amarela; 132 na verde; 123 na azul)
  • Grito: (118 na cinza; 115 na amarela; 135 na verde; 132 na azul)
  • Parcelamento de R$ 60 mil: (172 na cinza; 178 na amarela; 168 na verde; 174 na azul)
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Camilo S. Santana (@camilosantanaoficial)

Minha nota será alterada?

O gabarito oficial do 2º dia do Enem confirmou a anulação de três questões do exame. Mesmo com itens a menos, o desempenho final dos participantes não será prejudicado. O principal motivo é que, no Enem a pontuação não é um reflexo direto do total de acertos.

O modelo de correção do Enem (baseado na TRI, a Teoria de Resposta ao Item) não estabelece pontuações específicas para as questões ou limites fixos de pontos para a prova na totalidade. Logo, os valores máximos e mínimos de cada prova dependem da combinação de questões, refletindo dificuldade e coerência das respostas, e não apenas o número de acertos.

Diante disso, dois participantes podem acertar o mesmo número de questões e ter notas distintas, porque a pontuação depende de quais questões foram acertadas, e cada uma delas tem um "peso" diferente.

x