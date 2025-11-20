Questões anuladas do Enem podem prejudicar candidatos? Veja explicação

- Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O anúncio da anulação de três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem deixado candidatos preocupados por todo o país. A decisão de invalidar os itens aconteceu devido a um vazamento, no qual alunos tiveram acesso antecipado a questões da prova.

O assunto tem repercutido nas redes sociais desde a última terça-feira, 18, com o anúncio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Apesar da repercussão negativa, especialistas garantem que os candidatos não serão prejudicados pela mudança, se analisado o cojunto das 180 questões.

"Não vai favorecer um grupo ou prejudicar um outro grupo. Nada disso vai acontecer porque as outras questões que compõem a prova vão se prestar a manter a capacidade de avaliação do aluno e na proficiência dele nas diferentes dificuldades de habilidades que compõem a prova", garantiu o diretor geral do Anglo Vestibulares, Viktor Lemos, ao Portal iG.

Entenda como funciona a contagem de pontos

Segundo o especialista, a mudança não implicaria negativamente devido ao método utilizado na contagem dos pontos, realizado pela Teoria de Resposta ao Item (TRI). O esquema mede o nível de conhecimento dos candidatos nas diferentes disciplinas que compõem o Enem.

O método de correção não considera apenas a quantidade de acertos que um candidato tem na prova, e sim um conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade do participante responder corretamente a questão e o conhecimento na área avaliada.

Assim, o peso de cada item no cálculo total leva em conta três parâmetros: discriminação, dificuldade e acerto casual.

"É como se nós fôssemos medir a capacidade do aluno de pular barreiras ou dar saltos em altura. Nós observaríamos ele conseguir pular uma pequena barreira, na sequência uma barreira um pouco mais alta e, assim, sucessivamente", explicou Viktor.

Anulação das questões

O Inep anunciou a anulação das questões na última terça-feira, 19, devido a um vazamento. Segundo o órgão, foi identificada a antecipação de questões semelhantes, apesar de nenhuma delas ser idêntica.

Nas perguntas, há mudanças no enunciado, mas os resultado são os mesmos.

A Polícia Federal está investigando o caso para saber se houve quebra de confidencialidade ou má-fé por parte de internautas.