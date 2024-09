Professores de Lençóis recebem formação para inovações pedagógicas

Formação continuada aconteceu no Auditório Orlando Senna, na Ecoviva, atual sede da Secretaria Municipal de Educação - Foto: Divulgação

Professores e coordenadores da Educação Infantil da rede municipal de Lençóis, na Chapada Diamantina, participaram do terceiro encontro de formação continuada com objetivo de desenvolver práticas educativas que ampliem as experiências das crianças em múltiplas linguagens.

A ação, que contou com troca de experiências, aconteceu na sexta-feira, 23, no Auditório Orlando Senna, na Ecoviva, atual sede da Secretaria Municipal de Educação.

A secretária de Educação, Sibélia Viana, disse que a iniciativa é crucial para garantir que os professores tenham acesso a ferramentas atualizadas e eficazes que contribuam para a melhoria da qualidade da educação no município.

"A formação continuada é essencial para que os professores possam se atualizar e incorporar novas práticas em sala de aula. O Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) Renalfa traz uma abordagem inovadora. Uma abordagem que irá beneficiar nossos alunos, especialmente aqueles que enfrentam mais dificuldades no processo de alfabetização", afirmou.

Os professores que participaram da formação destacaram a importância para as práticas pedagógicas.

"As formações têm fortalecido o trabalho dos coordenadores, através de propostas que estão em acordo com a realidade local. Estamos aprendendo técnicas novas e trocando experiências com os colegas, e isso com certeza vai refletir no desempenho dos nossos alunos", ressaltou Aila Maíra, coordenadora da Creche Municipal Janira de Oliveira Guimarães, no Distrito Coronel Octaviano Alves - Tanquinho.

A professora Iranilda Fernandes acrescentou que o curso ajuda a identificar e trabalhar com alunos que têm dificuldades de aprendizagem.

"A formação nos proporciona uma compreensão mais profunda sobre os desafios que muitos alunos enfrentam. Com isso, podemos criar estratégias mais eficazes para ajudá-los a superar essas barreiras e alcançar o sucesso acadêmico".

A gestão municipal afirmou que a expectativa é de que, por meio da formação continuada, os educadores estejam melhor preparados para atender as necessidades dos alunos, promovendo uma educação mais inclusiva e de qualidade.