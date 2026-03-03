EDUCAÇÃO
Santo Amaro entrega nova creche e amplia atendimento
Unidade no Polivalente passa a atender em tempo integral
Por Redação
A nova Creche Escola Osvaldo de Assis, localizada no bairro do Polivalente, em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, foi entregue à comunidade nesta segunda-feira, 2, marcando um importante avanço para a educação infantil do município.
Com a mudança de endereço e a nova estrutura, a unidade passa a contar com um espaço mais amplo e adequado, com mais salas de aula, melhor acolhimento às crianças e funcionamento em turno integral.
A nova creche também amplia a oferta de vagas na rede municipal, beneficiando diretamente crianças, famílias e profissionais da educação.
Para a secretária municipal de Educação, Marília Rocha, a entrega representa um avanço necessário para a rede.
“Há um ano atrás, quando eu visitei a Escola Osvaldo de Assis, percebi que ela precisava avançar. E hoje a gente consegue entregar um espaço mais adequado, uma creche escola que permite ampliar vagas no nosso município e oferecer melhores condições para o desenvolvimento das nossas crianças”, destacou.
