EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Santo Amaro entrega nova creche e amplia atendimento

Unidade no Polivalente passa a atender em tempo integral

Redação

Por Redação

03/03/2026 - 10:21 h

Santo Amaro entrega nova creche e amplia atendimento
Santo Amaro entrega nova creche e amplia atendimento

A nova Creche Escola Osvaldo de Assis, localizada no bairro do Polivalente, em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, foi entregue à comunidade nesta segunda-feira, 2, marcando um importante avanço para a educação infantil do município.

Com a mudança de endereço e a nova estrutura, a unidade passa a contar com um espaço mais amplo e adequado, com mais salas de aula, melhor acolhimento às crianças e funcionamento em turno integral.

A nova creche também amplia a oferta de vagas na rede municipal, beneficiando diretamente crianças, famílias e profissionais da educação.

Santo Amaro entrega nova creche e amplia atendimento
Santo Amaro entrega nova creche e amplia atendimento | Foto: Daniel Dórea/Prefeitura de Santo Amaro

Para a secretária municipal de Educação, Marília Rocha, a entrega representa um avanço necessário para a rede.

“Há um ano atrás, quando eu visitei a Escola Osvaldo de Assis, percebi que ela precisava avançar. E hoje a gente consegue entregar um espaço mais adequado, uma creche escola que permite ampliar vagas no nosso município e oferecer melhores condições para o desenvolvimento das nossas crianças”, destacou.

Bahia Educação

